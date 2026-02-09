Wapa.pe
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

¡TENSIÓN TOTAL en vivo! Preguntan a ChatGPT si el plan de George Forsyth funciona y la IA lo descarta rápidamente

Un momento incómodo se vivió en televisión cuando la IA evaluó en tiempo real el plan de gobierno de George Forsyth y lanzó una dura conclusión.

    ¡TENSIÓN TOTAL en vivo! Preguntan a ChatGPT si el plan de George Forsyth funciona y la IA lo descarta rápidamente
    ChatGPT analizó el plan de George Forsyth en vivo y su respuesta generó tensión inmediata | Fuente: Captura/ Foto
    ¡TENSIÓN TOTAL en vivo! Preguntan a ChatGPT si el plan de George Forsyth funciona y la IA lo descarta rápidamente

    Lo que debía ser una presentación política terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión televisiva. George Forsyth, candidato presidencial por Somos Perú, acudió al programa Fuego Cruzado para exponer los lineamientos de su plan de gobierno, sin imaginar que su propuesta sería sometida a un análisis en vivo por inteligencia artificial.

    wapa.pe

    PUEDES VER: IA saca a la luz las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    Durante la transmisión, los conductores decidieron consultar a ChatGPT sobre la viabilidad del plan presentado. La respuesta de la IA fue directa y generó un silencio inmediato en el set.

    "El plan de gobierno de George Forsyth presenta diagnósticos generales correctos, pero carece de desarrollo técnico, metas medibles y financiamiento claro. Prioriza mensajes políticos sobre políticas públicas. En su estado actual no es plenamente viable ni está bien elaborado para gobernar un país complejo como el Perú".

    El gesto serio del candidato y su defensa al aire

    Tras escuchar la evaluación, las cámaras captaron el gesto serio del exalcalde de La Victoria. Visiblemente incómodo, Forsyth defendió su propuesta y aseguró que su plan se encuentra entre los mejores presentados hasta el momento, insistiendo en que sus ideas apuntan a resolver los principales problemas del país.

    Sin embargo, la contundencia del análisis tecnológico dejó en evidencia las debilidades señaladas, generando debate inmediato en redes sociales sobre el uso de la inteligencia artificial para evaluar propuestas políticas.

    IA y política: un nuevo actor en campaña

    El episodio reavivó la discusión sobre el rol de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Para muchos, la intervención de ChatGPT marcó un punto de quiebre al ofrecer una evaluación técnica en tiempo real, lejos del discurso político tradicional.

    El incómodo momento de Forsyth se suma a una tendencia creciente donde la tecnología comienza a influir en el análisis público de los candidatos y sus propuestas, en plena carrera rumbo a las elecciones presidenciales.

    ¡TENSIÓN TOTAL en vivo! Preguntan a ChatGPT si el plan de George Forsyth funciona y la IA lo descarta rápidamente
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

