¡TENSIÓN TOTAL en vivo! Preguntan a ChatGPT si el plan de George Forsyth funciona y la IA lo descarta rápidamente

Un momento incómodo se vivió en televisión cuando la IA evaluó en tiempo real el plan de gobierno de George Forsyth y lanzó una dura conclusión.

ChatGPT analizó el plan de George Forsyth en vivo y su respuesta generó tensión inmediata | Fuente: Captura/ Foto

ChatGPT analizó el plan de George Forsyth en vivo y su respuesta generó tensión inmediata | Fuente: Captura/ Foto

Lo que debía ser una presentación política terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión televisiva. George Forsyth, candidato presidencial por Somos Perú, acudió al programa Fuego Cruzado para exponer los lineamientos de su plan de gobierno, sin imaginar que su propuesta sería sometida a un análisis en vivo por inteligencia artificial.

Durante la transmisión, los conductores decidieron consultar a ChatGPT sobre la viabilidad del plan presentado. La respuesta de la IA fue directa y generó un silencio inmediato en el set.

"El plan de gobierno de George Forsyth presenta diagnósticos generales correctos, pero carece de desarrollo técnico, metas medibles y financiamiento claro. Prioriza mensajes políticos sobre políticas públicas. En su estado actual no es plenamente viable ni está bien elaborado para gobernar un país complejo como el Perú".

El gesto serio del candidato y su defensa al aire

Tras escuchar la evaluación, las cámaras captaron el gesto serio del exalcalde de La Victoria. Visiblemente incómodo, Forsyth defendió su propuesta y aseguró que su plan se encuentra entre los mejores presentados hasta el momento, insistiendo en que sus ideas apuntan a resolver los principales problemas del país.

Sin embargo, la contundencia del análisis tecnológico dejó en evidencia las debilidades señaladas, generando debate inmediato en redes sociales sobre el uso de la inteligencia artificial para evaluar propuestas políticas.

IA y política: un nuevo actor en campaña

El episodio reavivó la discusión sobre el rol de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Para muchos, la intervención de ChatGPT marcó un punto de quiebre al ofrecer una evaluación técnica en tiempo real, lejos del discurso político tradicional.