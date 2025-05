“¡5 años estudiando para esto!”: Programadores furiosos con ChatGPT por quitarles el trabajo

No es paranoia. Lo que antes requería años de formación técnica, hoy puede resolverse con una cuenta de IA y una conexión a internet . Esa democratización de la programación, aunque positiva para muchos, ha generado un fuerte impacto emocional en quienes hicieron de esta profesión su carrera de vida.

No exactamente. La IA puede automatizar tareas, pero aún no reemplaza el criterio humano, la capacidad de tomar decisiones estratégicas o resolver problemas en sistemas complejos. El futuro del programador está cambiando, sí, pero eso no significa su extinción.