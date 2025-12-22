Wapa.pe
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Vendedor de caramelos recibe apoyo tras ahorrar meses para llevar un pavito a casa esta Navidad: 'Mi madre se va a alegrar'

Hombre, que enfrenta problemas de salud tras un accidente laboral, recibe donativos de un programa de TV: 'Mi madre se va a alegrar'.

    Vendedor de caramelos recibe apoyo tras ahorrar meses para llevar un pavito a casa esta Navidad: 'Mi madre se va a alegrar'
    Vendedor de caramelos recibe apoyo tras ahorrar meses para su sueño navideño. | Composición Wapa | Tiktok
    Vendedor de caramelos recibe apoyo tras ahorrar meses para llevar un pavito a casa esta Navidad: 'Mi madre se va a alegrar'

    La emotiva historia de un vendedor de caramelos que ahorró sol a sol para regalarle un pavo a su madre esta Navidad sigue conmoviendo a muchos. Tras ser identificado, decenas de usuarios se unieron para apoyarlo a través de una comerciante del Centro de Lima. Además del pavo que logró comprar, recibió otro de regalo y una silla de ruedas que le permitirá movilizarse con mayor facilidad.

    LEER MÁS: Santa Anita sortea la canasta navideña más grande del mundo con premios de US$80.000: conoce cómo particiar

    Vendedor de golosinas recibe apoyo y emociona a usuarios

    La historia del vendedor de caramelos Martín Mejía se volvió viral en redes sociales debido a su esfuerzo por ahorrar desde octubre entre S/2 y S/3 para comprar un pavo que alegrara la cena navideña de su madre y hermanos. El equipo de Latina lo contactó cuando llegó a entregar S/7.

    La comerciante de pollos explicó que los usuarios habían aportado dinero mediante su cuenta de Yape, acumulando S/456,50. "Yo le voy a dar a usted, a mí no me gusta quedarme con la plata", comentó. El hombre no pudo contener las lágrimas y dijo: "Mi madre se va a alegrar".

    TAMBIÉN LEER: ¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo

    Hombre sufrió caída hace 11 años y su madre lo alentó

    El reportero de Latina Jorge Solari mostró la historia del vendedor de caramelos, quien vive con su madre y dos hermanos en el Rímac. Hace 11 años sufrió una caída del cuarto piso mientras trabajaba en construcción, lo que le provocó un trastorno esquelético que dificulta caminar. Explicó que todo su esfuerzo no alcanza para recompensar el amor de su madre.

    "A mi mamá le digo ‘Quizás sea la primera o la última vez que comamos, quiero comer contigo, un pavito contigo, madre’… Mi madre, la reina de mis ojos", indicó. Tras el programa, le regalaron otro pavo, una canasta navideña y una silla de ruedas.

    Vendedor de caramelos recibe apoyo tras ahorrar meses para llevar un pavito a casa esta Navidad: 'Mi madre se va a alegrar'
