La canasta navideña de Santa Anita supera las 7 toneladas y reúne productos de más de mil comerciantes. ¡Conoce cómo participar en el sorteo!

A vísperas de Navidad, las canastas navideñas se roban la atención de todos, llenas de ilusión y sabores tradicionales. Este año, cientos de ciudadanos exhiben las suyas, pero solo en Santa Anita se encuentra el verdadero gigante: la canasta navideña más grande del mundo.

Entre sacos de arroz, panetones y conservas apiladas, el Mercado de Productores sorprende con siete toneladas de tradición y espíritu navideño. Conoce aquí todos los detalles para participar en el sorteo.

La impresionante canasta, con un valor aproximado de 80 mil dólares, se sorteará el próximo 27 de diciembre entre los clientes del mercado. Pedro González, presidente del Mercado de Productores de Santa Anita, señaló que este sorteo ha brindado a varios ganadores la oportunidad de iniciar nuevos negocios o expandir los que ya poseían.

“Ya llevamos 20 años realizando este sorteo. Hemos visto cómo algunos ganadores han logrado abrir tiendas o fortalecer sus emprendimientos gracias a esta canasta”, afirmó.

Comerciantes unidos hacen posible la gran canasta

La enorme canasta incluye cerca de 70 sacos de arroz, así como azúcar, leche, conservas de pescado y durazno, fideos, tallarines y panetones; todos ellos donados por los 1.046 comerciantes afiliados al mercado, quienes participan activamente en esta tradición navideña.

La mecánica establece que cada comerciante hace un aporte y recibe talonarios de tickets, que luego entrega a sus clientes por cada compra efectuada. “El cliente tiene que reclamar su ticket. Es su derecho”, enfatizó González.

¿Cómo participar del sorteo?

Para participar, los compradores deben adquirir productos en cualquiera de las más de 2.000 tiendas del mercado y colocar sus tickets en las ánforas situadas en las seis entradas. El evento comenzará al mediodía del 27 de diciembre, con música, actividades y sorteos de canastas pequeñas, hasta culminar con el premio mayor entre las 5 y 6 de la tarde.