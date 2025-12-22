Expertos advierten que juguetes sin registro en Mesa Redonda contienen metales pesados como plomo y cadmio, riesgosos para la salud infantil.

A puertas de la Navidad, miles de personas se acercan a los centros comerciales en busca de adornos festivos, atuendos temáticos y juguetes destinados principalmente a niñas y niños. Sin embargo, la alegría que estos artículos prometen puede ocultar riesgos para la salud.

Expertos advierten que muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario y, en ocasiones, contienen sustancias tóxicas que podrían afectar seriamente a los más pequeños.

Juguetes navideños peligrosos detectados en Mesa Redonda

A través de una nota elaborada por La República, se constató durante un recorrido la venta de juguetes que, pese a su apariencia inofensiva, muestran señales de no ser seguros para su compra. Todo padre, madre o tutor debería prestar atención a aspectos como la pintura utilizada en las figuras o el fuerte olor que desprenden algunos de estos productos.

El Dr. Giovanni Pérez García, director de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Diris Lima Centro, señala que la exposición breve a estos juguetes puede provocar mareos, resfriados, dolor de cabeza e irritación. En casos de exposición prolongada, el especialista advierte que podría incluso derivar en cáncer, dependiendo del sistema inmunológico del niño. “Juguetes que representan un riesgo pueden causar anemia, hipertensión, estreñimiento o problemas en las articulaciones”, explicó.

Factores de riesgo en los juguetes para menores

El equipo de este medio verificó que en comercios informales del jirón Cusco se venden juguetes Brainrots, armables y con piezas diminutas, sin rotulado autorizado por Digesa. Al abrirlos, se percibe un fuerte olor proveniente de la pintura, situación similar a la de muñecos acuáticos en la avenida Abancay, cuya pintura se desprende al tacto.

En el jirón Paruro se detectó venta de artículos de segunda mano sin registro sanitario. La Diris Lima Centro advierte sobre slimes y pelotas fosforescentes, que aunque llamativos, representan riesgo por contener sustancias tóxicas que afectan hígado, riñones y sistema nervioso infantil.

Cómo identificar juguetes peligrosos y prevenir riesgos

José Hidalgo Herrera, especialista en Salud Ambiental, recomendó comprar juguetes con autorización sanitaria de Digesa. Los empaques deben incluir nombre del producto, código, razón social del fabricante, RUC, dirección de fabricación y autorización sanitaria, lo que garantiza que han pasado pruebas de laboratorio y son seguros para los niños.