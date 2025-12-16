La explotación ilegal de este recurso genera un impacto negativo en el equilibrio del ambiente, y únicamente 15 comunidades a nivel nacional tienen permiso para su uso de manera regulada esta Navidad .

En los días previos a la Navidad 2025, cuando mercados, ferias y comercios se llenan de figuras, luces y elementos para armar el tradicional nacimiento, una práctica ampliamente difundida vuelve a despertar la preocupación de las autoridades ambientales. El uso de musgo natural en la decoración navideña, una costumbre presente en miles de hogares, está directamente relacionado con la extracción ilegal de recursos forestales en zonas andinas y amazónicas, donde este vegetal cumple funciones clave para el equilibrio de los ecosistemas.

Ante esta situación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) exhortó a la población a evitar el uso de musgo en los nacimientos navideños y a elegir materiales alternativos que no ejerzan presión sobre los bosques. Este llamado se da luego de que, a lo largo del 2025, se registrara un número importante de decomisos de este recurso, lo que demuestra que la demanda estacional continúa impulsando su comercialización informal, especialmente en regiones de la sierra central.

El rol del musgo en los ecosistemas andinos y amazónicos

El musgo no es solo un elemento ornamental. Según el Serfor, este vegetal cumple un rol fundamental en la conservación de los bosques, ya que permite retener y filtrar el agua de lluvia, contribuye a la captura de carbono, ayuda a conservar la humedad del suelo, previene la erosión y sirve de refugio para diversas especies de flora y fauna silvestre. Además, favorece la germinación de otras plantas, lo que impulsa la regeneración natural de los ecosistemas.

En el país se han identificado alrededor de 776 especies de musgos, entre ellas el musgo amarillo (Hylocomium sp.) y el musgo blanco (Sphagnum magellanicum), explicó Isela Arce, especialista en flora silvestre del Serfor. Estas especies se encuentran principalmente en zonas andinas y amazónicas, donde se desarrollan en ambientes de alta humedad y bajas temperaturas, formando verdaderas esponjas naturales que regulan el ciclo del agua.

No obstante, una gran parte de este recurso es extraída de manera intensiva en la región andina para su uso en nacimientos navideños y como sustrato para plantas ornamentales. Cuando esta actividad se realiza sin autorización, genera impactos directos en el entorno natural, ya que el musgo requiere varios años para regenerarse y su ausencia altera el microclima del bosque.

Durante el año 2025, el Serfor reportó el decomiso de 19 mil 313.82 kilogramos de musgo obtenido de forma ilegal. De ese total, 19 mil 208.82 kilogramos corresponden a musgo blanco (Sphagnum sp. y Sphagnum magellanicum), mientras que 105 kilogramos pertenecen a musgos del grupo Bryophyta sp., de acuerdo con información oficial de la Dirección de Información y Registro de la entidad.

Las intervenciones se concentraron principalmente en Junín y Huánuco, regiones donde se detectó el transporte y la comercialización del recurso sin documentación legal en carreteras, comercios y puertos. La cantidad incautada en lo que va del 2025 supera ligeramente la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se decomisaron 19 mil 283.82 kilogramos, lo que evidencia la continuidad de esta práctica durante la temporada navideña.

Extracción, sanciones y alternativas sostenibles para los nacimientos

El Serfor recordó que la normativa forestal y de fauna silvestre vigente en el país permite el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, como los musgos, siempre que se cuente con una autorización previa y con la aprobación de una Declaración de Manejo emitida por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Actualmente, 14 comunidades campesinas de Junín y una de Huánuco cuentan con permisos para desarrollar esta actividad de manera controlada.

Fuera de estos supuestos, la extracción, el transporte, la comercialización y la posesión de musgo sin autorización constituyen una infracción grave. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) tipifica como infracción muy grave la compra y venta de productos forestales de origen ilegal, así como la ausencia de documentos que acrediten su procedencia legal. Las sanciones pueden oscilar entre 10 y 5,000 unidades impositivas tributarias (UIT), según la gravedad del caso.