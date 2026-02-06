Luego de que Selene Cucat denunciara públicamente a Pamela López por presuntas amenazas, Paul Michael salió en su defensa y le expresó su respaldo con un mensaje romántico en redes. Sin embargo, lejos de generar solo apoyo, el texto desató polémica. Usuarios comenzaron a burlarse y criticarlo, pues notaron detalles en la redacción que los llevaron a sospechar que habría usado inteligencia artificial para escribir sus palabras.

Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López, pero error en texto causa revuelo

La controversia comenzó luego de que Paul Michael publicara en Instagram un largo mensaje de apoyo dirigido a Pamela López. La línea más comentada fue “quiero que sepas que no estás solo/a”, ya que varios seguidores notaron ese detalle y lo vincularon con textos o plantillas generadas por herramientas como ChatGPT cuando no se define el género de la persona a la que va dirigido.

El mensaje, que buscaba transmitir amor y acompañamiento en un momento complicado, decía: “Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”.

Redes estallan por detalle que nadie dejó pasar

El detalle del “solo/a” no pasó inadvertido y se difundió con rapidez entre usuarios y creadores de contenido, quienes lo tomaron como señal de que el mensaje habría sido copiado y pegado sin una revisión ni personalización adecuada. La situación creció aún más cuando influencers como Ric La Torre difundieron la captura y lanzaron preguntas directas: