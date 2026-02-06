Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López y redes estallan por detalle que nadie dejó pasar

El mensaje romántico de Paul Michael a Pamela López buscaba apoyar, pero un curioso error desató memes y dudas sobre su autenticidad en redes.

    Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López y redes estallan por detalle que nadie dejó pasar
    Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López, pero falla en redacción genera ola de memes. | Composición Wapa
    Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López y redes estallan por detalle que nadie dejó pasar

    Luego de que Selene Cucat denunciara públicamente a Pamela López por presuntas amenazas, Paul Michael salió en su defensa y le expresó su respaldo con un mensaje romántico en redes. Sin embargo, lejos de generar solo apoyo, el texto desató polémica. Usuarios comenzaron a burlarse y criticarlo, pues notaron detalles en la redacción que los llevaron a sospechar que habría usado inteligencia artificial para escribir sus palabras.

    Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López, pero error en texto causa revuelo

    La controversia comenzó luego de que Paul Michael publicara en Instagram un largo mensaje de apoyo dirigido a Pamela López. La línea más comentada fue “quiero que sepas que no estás solo/a”, ya que varios seguidores notaron ese detalle y lo vincularon con textos o plantillas generadas por herramientas como ChatGPT cuando no se define el género de la persona a la que va dirigido.

    El mensaje, que buscaba transmitir amor y acompañamiento en un momento complicado, decía: “Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”.

    Redes estallan por detalle que nadie dejó pasar

    El detalle del “solo/a” no pasó inadvertido y se difundió con rapidez entre usuarios y creadores de contenido, quienes lo tomaron como señal de que el mensaje habría sido copiado y pegado sin una revisión ni personalización adecuada. La situación creció aún más cuando influencers como Ric La Torre difundieron la captura y lanzaron preguntas directas:

    ¿Qué fue?, ¿acaso era ChatGPT?”, “¿Usó ChatGPT?”, “Literal, hasta para escribirle algo a su abuelita tiene que copiar de ChatGPT”. Otros usuarios también bromearon sobre la supuesta falta de originalidad: “Hasta para arreglar una pelea de pareja, full ChatGPT”. “¿Y dónde queda la inspiración?“. “Se pasó, osea ni lo leyó”.

