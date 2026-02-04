Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”

El conflicto entre Pamela López y su examiga Selene Cucat sumó un nuevo capítulo luego de que Fabiana Ríos López, hija mayor de la aún esposa de Christian Cueva, decidiera intervenir públicamente.

La joven difundió mensajes privados enviados a Cucat para defender a Paul Michael, luego de que este fuera calificado como “mequetrefe” y señalado como el supuesto responsable del quiebre de la amistad entre ambas mujeres.

“A mi madre le hace bien”: el mensaje que expuso la hija de Pamela López

A través de su cuenta de Instagram, Fabiana decidió romper el silencio y explicar por qué considera injustos los ataques contra Paul Michael. En el chat difundido, aseguró que, aunque su relación con él no es cercana, ha sido testigo del impacto positivo que tiene en la vida de su madre.

“Lo conozco poco, pero lo suficiente como para decirte que, aunque tal vez no merezcas conocer las buenas acciones de esa persona, a mi madre le hace bien. Sea alto o bajo, guapo o no, joven o mayor, que aporte económicamente o no, lo importante es que mi madre, que es lo único que me importa, está feliz”.

Además, resaltó el rol que cumple Paul cuando la familia enfrenta situaciones difíciles, marcando una diferencia clara frente a las críticas que recibió.

“No te refieras a él cuando ha sido un gran apoyo para mí y para mi abuela, ya que no siempre podemos estar cerca de mi madre o de mis hermanos ante cualquier urgencia. Él, gracias a Dios, está cerca y siempre los socorre en cualquier situación; sin embargo, eso es algo que claramente no has visto y que tampoco mereces ver”.

La grave acusación de Selene Cucat contra Pamela López

Mientras los mensajes de Fabiana circulaban en redes, Selene Cucat hizo una denuncia pública que elevó la tensión del conflicto. La examiga de Pamela López aseguró haber recibido un presunto mensaje amenazante, cuyo contenido difundió íntegramente: "Selene, perr* de m, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal".