Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”

Hija de Pamela López expone mensajes privados y defiende a Paul Michael tras ser llamado “mequetrefe”, mientras Selene Cucat lanza grave acusación por presunta amenaza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”
    La joven sacó cara por la pareja de su mamá. | Composición Wapa
    Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”

    El conflicto entre Pamela López y su examiga Selene Cucat sumó un nuevo capítulo luego de que Fabiana Ríos López, hija mayor de la aún esposa de Christian Cueva, decidiera intervenir públicamente.

    La joven difundió mensajes privados enviados a Cucat para defender a Paul Michael, luego de que este fuera calificado como “mequetrefe” y señalado como el supuesto responsable del quiebre de la amistad entre ambas mujeres.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    “A mi madre le hace bien”: el mensaje que expuso la hija de Pamela López

    A través de su cuenta de Instagram, Fabiana decidió romper el silencio y explicar por qué considera injustos los ataques contra Paul Michael. En el chat difundido, aseguró que, aunque su relación con él no es cercana, ha sido testigo del impacto positivo que tiene en la vida de su madre.

    “Lo conozco poco, pero lo suficiente como para decirte que, aunque tal vez no merezcas conocer las buenas acciones de esa persona, a mi madre le hace bien. Sea alto o bajo, guapo o no, joven o mayor, que aporte económicamente o no, lo importante es que mi madre, que es lo único que me importa, está feliz”.

    Además, resaltó el rol que cumple Paul cuando la familia enfrenta situaciones difíciles, marcando una diferencia clara frente a las críticas que recibió.

    “No te refieras a él cuando ha sido un gran apoyo para mí y para mi abuela, ya que no siempre podemos estar cerca de mi madre o de mis hermanos ante cualquier urgencia. Él, gracias a Dios, está cerca y siempre los socorre en cualquier situación; sin embargo, eso es algo que claramente no has visto y que tampoco mereces ver”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

    La grave acusación de Selene Cucat contra Pamela López

    Mientras los mensajes de Fabiana circulaban en redes, Selene Cucat hizo una denuncia pública que elevó la tensión del conflicto. La examiga de Pamela López aseguró haber recibido un presunto mensaje amenazante, cuyo contenido difundió íntegramente: "Selene, perr* de m, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal".

    Esta acusación abrió una nueva arista en una disputa que ya venía cargada de reproches, versiones encontradas y exposición pública, y que ahora involucra directamente a la hija mayor de Pamela López.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”

    Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"

    ¿Aprende Farfán? Darinka Ramírez luce auto que el padre de su bebé le dio

    María Pía Copello llora al revelar el lado más doloroso de la relación que tuvo con su padre: "Me da pena contarlo abiertamente"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;