Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Pamela López rompe en llanto tras la aparición de la Policía en su departamento. 

    Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona
    Pamela López vivió uno de los momentos más tensos de su vida al romper en llanto luego de que efectivos de la Policía Nacional se presentaran en su domicilio para ubicarla, tras una denuncia interpuesta por su ex mejor amiga, Selene Cucat. La acusación señala que la animadora le habría enviado mensajes con amenazas contra su integridad. Todo se habría desencadenado después de que se difundieran audios en los que Selene conversaba con Christian Cueva, donde él habría confirmado una presunta infidelidad de su aún esposa.

    Pamela López queda en shock tras visita policial

    En el avance del programa Amor y Fuego, se observa a la actual pareja de Paul Michael completamente afectada, luego de que agentes policiales llegaran a su vivienda por la denuncia presentada por Selene Cucat, quien la acusa de haberle enviado un mensaje con amenazas de muerte.

    Entre lágrimas, Pamela expresó su desesperación y miedo por lo que estaba ocurriendo, marcando así una ruptura definitiva con quien fuera su amiga.

    “¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada? Yo no tenía a mi madre acá, ¿con quién dejaba a mis hijos? ¿Cómo se puede ser tan miserable en la vida? (...) No se lo voy a permitir, de verdad ojalá que Dios la perdone”, se le escucha decir.

    El presunto mensaje que habría originado la denuncia

    Selene Cucat sostuvo que Pamela López le habría enviado un texto con amenazas directas. Este sería el mensaje que ella presentó como prueba:

    “Selene, perr* de m*****, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch* de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

