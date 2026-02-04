Pamela López es buscada por la POLICÍA tras denuncia de su examiga y ella se DESMORONA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Amor y Fuego

Pamela López es buscada por la POLICÍA tras denuncia de su examiga y ella se DESMORONA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Amor y Fuego

Pamela López vivió uno de los momentos más tensos de su vida al romper en llanto luego de que efectivos de la Policía Nacional se presentaran en su domicilio para ubicarla, tras una denuncia interpuesta por su ex mejor amiga, Selene Cucat. La acusación señala que la animadora le habría enviado mensajes con amenazas contra su integridad. Todo se habría desencadenado después de que se difundieran audios en los que Selene conversaba con Christian Cueva, donde él habría confirmado una presunta infidelidad de su aún esposa.

Pamela López queda en shock tras visita policial

En el avance del programa Amor y Fuego, se observa a la actual pareja de Paul Michael completamente afectada, luego de que agentes policiales llegaran a su vivienda por la denuncia presentada por Selene Cucat, quien la acusa de haberle enviado un mensaje con amenazas de muerte.

Entre lágrimas, Pamela expresó su desesperación y miedo por lo que estaba ocurriendo, marcando así una ruptura definitiva con quien fuera su amiga.

“¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada? Yo no tenía a mi madre acá, ¿con quién dejaba a mis hijos? ¿Cómo se puede ser tan miserable en la vida? (...) No se lo voy a permitir, de verdad ojalá que Dios la perdone”, se le escucha decir.

El presunto mensaje que habría originado la denuncia

Selene Cucat sostuvo que Pamela López le habría enviado un texto con amenazas directas. Este sería el mensaje que ella presentó como prueba: