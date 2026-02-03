Artista de la lista de CHRISTIAN CUEVA afirma que Pamela fue su “amante” y difunde ENCUENTROS en Trujillo: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Artista de la lista de CHRISTIAN CUEVA afirma que Pamela fue su “amante” y difunde ENCUENTROS en Trujillo: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica tras negar de manera tajante que sea verdadera la lista de presuntos romances que Christian Cueva difundió en redes sociales. Aunque Tenchy Ugaz, uno de los nombres mencionados, rechazó cualquier vínculo, la historia dio un giro cuando Dayron Martin decidió romper su silencio y respaldar la versión del futbolista, asegurando que sí mantuvo una relación con ella.

Cantante incluido en la lista de Cueva confirma vínculo con Pamela López

El cantante, expareja de Anelhí Arias, sorprendió al presentarse en el programa Amor y Fuego y admitir públicamente lo que Pamela había desmentido en reiteradas ocasiones: ambos tuvieron un romance mientras él aún estaba casado.

Dayron figura en la lista difundida por el propio Christian Cueva, junto a nombres como Tenchy Ugaz, Edwin Pérez y Colo Ibáñez. Según el futbolista, fue la misma López quien le habría confesado que mantuvo relaciones con varios hombres casados cuando vivía en Trujillo, aunque no precisó si estos hechos ocurrieron durante su matrimonio.

Una de las más afectadas por esta revelación sería Anelhí Arias, exesposa del cantante, quien aseguró que ella fue “la Pamela Franco” en su historia y que López la habría minimizado, diciéndole que estaba “olvidada” en los medios. No obstante, el propio Dayron contradijo esa versión y reconoció que sí se veían cuando él viajaba a Trujillo, pese a seguir casado.

“Estábamos separados de cuerpo (con Anelhí) porque yo vivía en Trujillo pero no estaba separado. El problema es que teníamos amigos en común en Trujillo que sabían de esta situación (Pamela López) y paraban con Anelhí también (...) Fueron cosas fugaces, no fue una formalidad”, confesó.