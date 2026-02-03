Más de un año después de que Christian Cueva hiciera pública su ruptura con Pamela López para iniciar una relación con Pamela Franco, nuevas declaraciones reavivan la polémica. Selene Cucat, ex amiga cercana de López, aseguró que ella aún no superaba la separación y que por eso hablaba mal del futbolista, buscando —según su versión— llamar su atención y retomar el vínculo. Sus palabras vuelven a poner el foco en el mediático triángulo.

Selene Cucat expone lo que Pamela aún sentía por Cueva

El programa Amor y Fuego difundió el audio de una llamada que se viralizó en redes, en la que Christian Cueva conversa con quien fue la mejor amiga de su aún esposa. En ese registro, la mujer sostiene que Pamela López sí le habría sido infiel y que, aunque el futbolista ya mantiene otra relación, ella todavía habría tenido intenciones de retomar el vínculo con él.

"Ella todo lo publica, todo... Como le digo, ¿qué necesidad de exponer a los bebés? ¿Qué necesidad de salir a insistir en un tema que no tiene pies? Ya ha pasado más de un año, como le dije a ella: 'Trata de sanar, trata de olvidar, él ya no quiere nada contigo, él no se va a voltear a mirarte'. Yo se lo he dicho, Christian... Te lo juro, te lo juro por Dios", se le escucha decir a Selene Cucat.

Asimismo, también dejó ver su desacuerdo con la forma en que Pamela López se refiere al padre de sus hijos. "Yo le he dicho también: 'Pamela, no te hagas, y no hables cosas que no son porque anteriormente tú has tenido vida antes de Christian, sabemos cómo has sido y sabemos que hemos chupado todo Lima y todo Trujillo porque hemos salido'", se expuso.