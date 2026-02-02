Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez responde con lujoso obsequio tras negativa de Farfán: "Para transportar con cuidado a mi hija"

Darinka Ramírez presume el camionetón que le regaló su pareja y lanza indirectas a Jefferson Farfán en medio de su embarazo y disputa legal.

    Darinka Ramírez feliz mostrando su avanzado embarazo. | Composición Wapa
    Las redes estallaron cuando Darinka Ramírez apareció mostrando su avanzado embarazo, pero no fue su pancita lo que más llamó la atención, sino el lujoso camionetón que ahora la acompaña a todos lados. La influencer, madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán, volvió a quedar en el ojo de la tormenta al revelar que el padre de su segunda bebé en camino la sorprendió con un carrazo, en medio del conflicto legal que mantiene con el exfutbolista.

    El gesto fue interpretado como un mensaje directo, luego de que ella denunciara públicamente que el exseleccionado no cumple con las comodidades que alguna vez prometió.

    Un pasado marcado por promesas incumplidas y miedo

    Darinka ha contado en más de una ocasión que Farfán le prometió estabilidad y seguridad para su hija, incluso un departamento donde vivir. Sin embargo, según ella, todo quedó en palabras.

    La situación se volvió más delicada tras un violento asalto que sufrió junto a su pequeña, hecho que la llevó a alzar la voz por no contar con movilidad propia: “Temo que algo grave pueda suceder. Ando sola con mi hija todo el día, tengo que moverme en taxis, y la inseguridad está terrible. Ella no tiene por qué pasar riesgos”.

    Desde entonces, no ha dudado en calificar al exfutbolista como “padre ausente”, asegurando que su realidad actual es completamente distinta gracias a su nueva pareja.

    El regalo que encendió las redes

    Meses después de aquella denuncia, Darinka mostró en redes sociales que ahora se traslada en una camioneta de lujo. Aunque en un primer momento bromeó diciendo que había perdido el vehículo en la cochera de un centro comercial, luego confirmó que se trataba de un regalo de su novio.

    Sus seguidores no tardaron en preguntarle si se había comprado el auto, a lo que respondió con una frase que no pasó desapercibida: "¿Te compraste carro baby?", "Mi novio me dio para transportar con cuidado a mi hija".

    Con estas palabras, la influencer volvió a remarcar que hoy cuenta con una figura paterna presente para su pequeña, alguien que, según ella, sí prioriza su seguridad.

    Entre indirectas, lujos y una nueva etapa como madre, Darinka Ramírez deja claro que no piensa guardar silencio y que su vida dio un giro que, una vez más, pone a Jefferson Farfán en el centro de la polémica.

    Padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez responde con lujoso obsequio tras negativa de Farfán: "Para transportar con cuidado a mi hija"
