Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

Comentarios de Johanna San Miguel fueron calificados como “transfóbicos”. 

    Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como "transfóbicos"
    Mujeres TRANS revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

    Johanna San Miguel quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que, desde su cuenta de Instagram, realizara comentarios que diversos colectivos y activistas calificaron como transfóbicos. Tras lo ocurrido, distintas organizaciones anunciaron un plantón contra la transfobia para este viernes 6 de febrero.

    La polémica se originó cuando la conductora reaccionó con un emoji de aplausos a una publicación que afirmaba que el Reino Unido no reconoce legalmente a las mujeres trans como mujeres. Esta acción fue cuestionada por una usuaria, quien le respondió: “si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos”.

    Lejos de retractarse, San Miguel reafirmó su postura y expresó que, desde su punto de vista, “solo existen hombres y mujeres”. Sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales, donde fue señalada por invisibilizar a la comunidad trans y hablar desde una posición de privilegio.

    Johanna San Miguel se pronuncia en contra de la comunidad trans

    En un mensaje extenso, la actriz manifestó que no se sentiría segura si mujeres trans ingresaran a espacios que ella considera exclusivos para mujeres cisgénero, como los baños. Aunque aseguró que respeta a la comunidad trans, sus declaraciones fueron interpretadas como una negación de sus derechos y una reproducción de estigmas.

    PUEDES LEER: Johanna San Miguel impacta al mostrar a su hijo por primera vez y él minimiza a EEG: "Qué hacías allí"

    Ante esta situación, el colectivo Féminas Perú anunció una manifestación pública contra la transfobia, programada para el 6 de febrero a las 7:00 p. m. en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco. El objetivo es rechazar este tipo de discursos y exigir respeto hacia la identidad de las personas trans.

    Féminas Perú y activistas responden

    En un comunicado difundido en Instagram, la organización señaló que lo dicho por San Miguel “no es opinión, es transfobia”, y advirtió que negar la existencia de las mujeres trans o vincularlas con el peligro constituye “desinformación que alimenta el odio, la violencia y la exclusión”.

    Además, remarcaron que cuando una figura pública se expresa de esa manera, termina legitimando la discriminación y la negación de derechos.

    En la misma línea, la periodista y activista por los derechos trans Gianna Camacho calificó las declaraciones de la conductora como “un discurso de odio” y “ignorancia apelando a la moral”. También precisó que el respeto a la identidad de género no depende del uso de hormonas o tratamientos médicos.

    “No es que nos quieran fuera del baño, es que nos quieren fuera de la sociedad, pero qué pena, porque ya estamos aquí y no nos vamos a ir”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

    ;