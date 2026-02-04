Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

Fabiana Ríos López no dudó en brindarle todo su apoyo a su mamá, Pamela López.

    Luego de que se hiciera público que agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Pamela López tras la denuncia de su ex amiga Selene Cucat por presuntas amenazas, Fabiana Ríos López, hija mayor de la animadora, decidió pronunciarse. La joven optó por mostrar las conversaciones que habría sostenido con Cucat en medio de la polémica.

    Hija de Pamela López muestra los mensajes que envió a la ex amiga de su madre

    Con el objetivo de desmentir que algún miembro de su familia haya intentado intimidar a Selene, Fabiana hizo públicos los textos que le envió. En ellos, expresó el dolor que atraviesa su familia y el daño que esta situación les ha causado, especialmente por el vínculo de la denunciante con Christian Cueva.

    “Esta situación que altera a mi familia, me está matando. Estoy informada de tu situación pasada con mi mamá, y como tú de seguro, me encuentro apenada de las barbaridades que fuiste capaz de hacer por un desafortunado momento que tuviste con mi madre. No tienes que decirme el por qué hablaste con Christian de esa forma de mi mamá, de la forma que lo veas, es pésimo”, escribió.

    Además, la joven salió en defensa de Paul Michael y resaltó el rol positivo que ha tenido en la vida de su madre. También recalcó que Pamela López es una mujer trabajadora que se esfuerza cada día por sacar adelante a sus hijos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Ex amiga de Pamela López revela que quería volver con Cueva, aunque él ya estaba con Pamela Franco: “¿Qué necesidad...?”

    “No quiero defender a nadie, solo y únicamente a mi madre que su nombre es tocado con malicia, cuando en nuestras cuatro paredes pedimos que le salgan más cachuelos para que mis hermanos no pierdan ese estilo de vida que tenían. (...) Te pido que te retractes públicamente y soluciones este tema como tú misma lo ocasionaste”, se lee en los mensajes.

    El mensaje que habría motivado la denuncia

    Selene Cucat Peralta denunció a Pamela López por amenazas luego de arremeter contra Paul Michael y asegurar que ella sí habría tenido vínculos con hombres casados. Este sería el texto que presentó como prueba:

    “Selene p*** de m*** si no te rectificas de todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul Michael al padre de mis hijos te vamos a dar piso con***. Tú no sabes con quién te estás metiendo sé que Cueva no te va a ayudar, él es una ba***, asi que piensalo bien”.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

