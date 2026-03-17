Christian Domínguez reapareció este martes 17 en América Hoy tras dos años de ausencia y no pasó desapercibido. El cantante llegó para pronunciarse sobre la polémica que surgió luego de que sus exparejas, Pamela Franco y Melanie Martínez, se unieran en un live para lanzar duras críticas en su contra. Ante ello, el cumbiambero decidió romper su silencio y aclarar su versión. ¿Qué dijo al respecto?

Christian Domínguez rompe su silencio tras las declaraciones de Pamela Franco

Uno de los momentos más comentados fue cuando la cantante, madre de la última hija del líder de La Gran Orquesta Internacional, reveló que decidió retirarle la llave de su vivienda. Esto habría ocurrido, según dio a entender, por actitudes inapropiadas luego de haber terminado su relación, cuando él ya iniciaba un vínculo con Karla Tarazona.

Christian Domínguez rompe su silencio tras las declaraciones de Pamela Franco.

“¡Pamela Franco te tuvo que quitar las llaves porque tú te excediste en la confianza en ingresar a la casa en horarios que no correspondían, estuviste con ella más amoroso?”, le preguntó Janet Barboza.

Frente a estas declaraciones, Christian Domínguez rechazó lo dicho por la cumbiambera y aseguró que sus palabras habrían sido producto de un momento de ‘calentura’. “Jamás pasó, yo he estado escuchando respuestas también, me imagino que por un tema de calentura lo dijo de una manera, al día siguiente lo dijo de otra, quizá le vayan a preguntar lo mismo y va a decir realmente lo que pasó. Es un tema de interpretación”, sostuvo.

Asimismo, el cantante admitió que, tiempo después de la ruptura, Pamela Franco sí le solicitó que le devolviera las llaves de su casa.