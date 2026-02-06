Carlos Zambrano reaparece en redes sociales a través de un video tras la denuncia de abuso sexual en su contra. La grabación muestra al futbolista semanas después del escándalo.

En medio de la polémica que rodea su nombre, Carlos Zambrano reapareció a través de un video compartido en redes sociales. La difusión del clip ocurre días después de que se conociera una denuncia por abuso sexual en su contra. La escena mostró al futbolista lejos de los campos de juego, pero concentrado en una actividad.

Carlos Zambrano reaparece en video tras denuncia por abuso sexual

A catorce días de que se hiciera pública una denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina en Uruguay, Carlos Zambrano volvió a mostrarse en redes sociales a través de un video difundido de manera temporal. La reaparición se da luego de un periodo de silencio mediático marcado por la gravedad de las acusaciones.

Cabe recordar que el jueves 22 de enero, la denunciante de 22 años, formalizó una demanda contra el futbolista, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña, por el presunto delito de violación “con acceso carnal”. Desde entonces, el defensor solo había respondido mediante un comunicado, en el que negó “cualquier supuesta imputación delictiva” y afirmó estar “a disposición” de las autoridades.

Este jueves 5, Zambrano apareció en un clip grabado por su amigo cercano Anderson Cueto, exfutbolista que suele acompañarlo en actividades personales y deportivas. En el video, compartido inicialmente en las historias del propio jugador, se le observa entrenando en una cinta trotadora, rodeado de implementos de preparación física.

El registro audiovisual fue acompañado por un mensaje del exjugador conocido como ‘La Comba’, quien escribió: “vamos de a poco, carajo”, etiquetando a Zambrano y dejando en evidencia su respaldo público pese al contexto legal que atraviesa el aliancista.

Según lo que se aprecia en las imágenes, el lugar donde se grabó el video sería una vivienda frente al mar, aparentemente ubicada en el balneario de Asia, al sur de Lima. Zambrano reposteó el contenido añadiendo únicamente un emoticón de manos en señal de oración.

Padre de Carlos Zambrano se pronuncia tras acusación contra el futbolista

Marco Zambrano, padre del defensor peruano, decidió referirse públicamente por primera vez a la denuncia por abuso sexual que involucra a su hijo. El progenitor fue interceptado por un equipo periodístico a las afueras de su vivienda, donde evitó profundizar en el tema y dejó en claro que el caso está siendo tratado por la vía legal. “Todo lo va a manejar con sus abogados señorita, nada más, nada más le puedo decir”, respondió de manera breve ante las consultas del programa Contra Corriente.

Al ser interrogado sobre la disposición del exjugador del Schalke 04 para colaborar con las autoridades, Marco Zambrano mantuvo la misma línea de reserva y señaló que desconoce los detalles del proceso. “La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más”, afirmó.