Molly Gereda rompió su silencio tras ser vinculada con Christian Domínguez. Luego de su salida inesperada de Puro Sentimiento, la cantante decidió aclarar los rumores, tras dejar entrever que el líder de la Gran Orquesta Internacional le coqueteaba. Gereda sorprendió al contar que llegó a vivir en la casa del artista y que este le hacía visitas.

Exintegrante de Puro Sentimiento revela qué pasaba con Christian Domínguez

“Lo que pasa es que yo vivía en el departamento de Christian Domínguez, de las cuales a mí o como a cualquier integrante de Puro Sentimiento, nos ha podido alquilar, porque ese departamento, incluso, esos años, que fueron hace tres, cuatro años, incluso la misma Pamela Franco nos dijo a mí y a las chicas: ‘Chicas, Christian está alquilando su departamento porque nosotros nos vamos a ir a un departamento más grande, así que si alguien desea irse a vivir a ese departamento me avisa’”, contó la joven cantante, quien le tomó la palabra y se mudó.

Gereda comentó que decidió tomar el alquiler del inmueble para vivir con su familia, pues era un sitio céntrico y le quedaba cerca de su trabajo. “Me lo alquiló, yo tengo pruebas de que mensualmente le pagaba a Christian una mensualidad”, sostuvo.

La exintegrante de la agrupación de cumbia sorprendió luego al relatar que, viviendo en el lugar, Domínguez solía acudir al sitio, aunque no lo hacía solo, pues llegó a ir al lugar con Pamela Franco para buscar algunas de sus pertenencias que habían dejado en el hogar que compartían cuando eran pareja.

“Lo que pasa, es que Christian Domínguez en el departamento donde yo vivía él dejó su refrigeradora, dejó su cocina, dejó el entretenimiento y dejó unas cositas de su bebita, entonces él iba al departamento, con Pamela también, iban a sacar sus cositas de la bebé y me dijo: ‘Moll, voy a ver la refrigeradora, siempre me decía ‘Moll’, me decía: ‘¿Cómo hacemos? ¿Te vendo la refrigeradora o no?’, incluso a veces yo ni siquiera estaba, mi papá estaba ahí o mi mamá y Christian iba”, relató sobre la confianza que habría con el cantante tras haberse mudado a su departamento en condición de alquiler.

Usuarios reaccionan a visitas de Christian Domínguez a cantante Molly Gereda

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y es que los usuarios se burlaron de las declaraciones hechas por Molly Gereda, dejando entrever que las visitas tendrían una segunda intención, en especial, luego de que esta insinuara supuestos coqueteos por parte del cantante.