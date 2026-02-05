Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

Molly Gereda rompió el silencio tras su salida de Puro Sentimiento y aclaró rumores sobre su relación con Christian Domínguez. La cantante reveló detalles sorprendentes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"
    Molly Gereda habla de Christian Domínguez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    Molly Gereda rompió su silencio tras ser vinculada con Christian Domínguez. Luego de su salida inesperada de Puro Sentimiento, la cantante decidió aclarar los rumores, tras dejar entrever que el líder de la Gran Orquesta Internacional le coqueteaba. Gereda sorprendió al contar que llegó a vivir en la casa del artista y que este le hacía visitas.

    wapa.pe

    VER MÁS: Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

    Exintegrante de Puro Sentimiento revela qué pasaba con Christian Domínguez

    Tras anunciar su salida de Puro Sentimiento, la cantante Molly Gereda rompió su silencio tras los rumores de coqueteo con Christian Domínguez. En una visita al programa ‘Un día en el mall’, la joven artista reveló que vivió en el departamento del cumbiambero y que incluso, este iba al lugar.

    “Lo que pasa es que yo vivía en el departamento de Christian Domínguez, de las cuales a mí o como a cualquier integrante de Puro Sentimiento, nos ha podido alquilar, porque ese departamento, incluso, esos años, que fueron hace tres, cuatro años, incluso la misma Pamela Franco nos dijo a mí y a las chicas: ‘Chicas, Christian está alquilando su departamento porque nosotros nos vamos a ir a un departamento más grande, así que si alguien desea irse a vivir a ese departamento me avisa’”, contó la joven cantante, quien le tomó la palabra y se mudó.

    Gereda comentó que decidió tomar el alquiler del inmueble para vivir con su familia, pues era un sitio céntrico y le quedaba cerca de su trabajo. “Me lo alquiló, yo tengo pruebas de que mensualmente le pagaba a Christian una mensualidad”, sostuvo.

    La exintegrante de la agrupación de cumbia sorprendió luego al relatar que, viviendo en el lugar, Domínguez solía acudir al sitio, aunque no lo hacía solo, pues llegó a ir al lugar con Pamela Franco para buscar algunas de sus pertenencias que habían dejado en el hogar que compartían cuando eran pareja.

    “Lo que pasa, es que Christian Domínguez en el departamento donde yo vivía él dejó su refrigeradora, dejó su cocina, dejó el entretenimiento y dejó unas cositas de su bebita, entonces él iba al departamento, con Pamela también, iban a sacar sus cositas de la bebé y me dijo: ‘Moll, voy a ver la refrigeradora, siempre me decía ‘Moll’, me decía: ‘¿Cómo hacemos? ¿Te vendo la refrigeradora o no?’, incluso a veces yo ni siquiera estaba, mi papá estaba ahí o mi mamá y Christian iba”, relató sobre la confianza que habría con el cantante tras haberse mudado a su departamento en condición de alquiler.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Usuarios reaccionan a visitas de Christian Domínguez a cantante Molly Gereda

    Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y es que los usuarios se burlaron de las declaraciones hechas por Molly Gereda, dejando entrever que las visitas tendrían una segunda intención, en especial, luego de que esta insinuara supuestos coqueteos por parte del cantante.

    “Jajajaja, ahora para visitar se dice: ‘voy a ir a ver mi refrigeradora’ jajaja’”, “Moll, voy a ir a ver mi refrigeradora jajaja”, “Domínguez no va a cambiar jajajaja”, “¿Amol?”, “Molly, voy a ver mi refrigerado”, “¡Raro!”, “Yo alquilo años, pero nunca voy a decir: ‘Voy a ver mi refri, el caño, mi ropa’, uhmm…”, “Moll déjame entrar para ver Netflix”, se lee en los comentarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco presume sus DOS CARRERAS a Pamela López: "Soy contadora pública, también estudié Marketing y Christian ni nadie me ha mantenido"

    Artista de la lista de Christian Cueva afirma que Pamela López fue su “amante” y difunde encuentros en Trujillo

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;