La cantante de cumbia compartió un comunicado revelando cómo reaccionó la orquesta donde trabaja al enterarse de su inesperado embarazo.

¡Cofirmado! Camila Doza, vocalista de conocida agrupación de cumbia, anunció que está embarazada a los 21 años, luego de varios rumores sobre su estado. La cantante decidió pronunciarse en redes sociales para contar cómo recibió la noticia y qué pasará con su lugar en ‘Amor Rebelde’. Además, reveló la inesperada reacción de sus compañeros al enterarse de esta nueva etapa en su vida personal y profesional.

Cantante de cumbia confirma su embarazo tras fuertes rumores

Mediante su cuenta de Instagram, Doza publicó un comunicado donde reveló que supo de su embarazo hace cerca de una semana, una noticia que sorprendió tanto a ella como a su pareja.

Camila Doza anuncia que está embarazada. Foto: Instagram de Camila Doza

“Ante los rumores que han venido circulando sobre mi persona, considero oportuno comunicar que, efectivamente, me encuentro en estado de embarazo, noticia de la cual tuve conocimiento hace aproximadamente una semana. Esta situación tomó por sorpresa tanto a mi pareja como a mí; sin embargo, la estamos afrontando con responsabilidad y también con alegría”, se lee en un inicio.

Asimismo, aseguró que seguirá integrando el grupo ‘Amor Rebelde’, al que se sumó hace poco más de un mes, y pidió a sus seguidores permanecer atentos a los próximos anuncios.

“Sí continuaré, ya que cuento con el respaldo y apoyo de la orquesta durante este proceso, lo cual agradezco profundamente. (Continuaré haciendo música junto a ‘Amor Rebelde’, por lo que los invito a mantenerse atentos, ya que pronto habrá novedades”, expresó.

La agrupación se pronuncia tras la confirmación del embarazo de una de sus integrantes.

Luego de que se hiciera pública la noticia, la agrupación ‘Amor Rebelde’ difundió un comunicado para manifestar su respaldo a Camila Doza por su embarazo y ratificar que continuará siendo parte del grupo.

Grupo 'Amor Rebelde' emitió comunicado tras confirmarse embarazo de cantante. Foto: Instagram

“Hoy queremos expresar públicamente todo nuestro apoyo, cariño y respeto a Camila Doza, quien inicia una nueva y hermosa etapa en su vida: la maternidad. Ser madre no es un error ni pecado. Al contrario, es un acto de amor, valentía y fortaleza”, expresaron. (...) “Como orquesta, reafirmamos nuestro compromiso de ser un espacio de respeto, apoyo y unión. Camila no está sola, cuenta con nosotros hoy y siempre”, se lee en su comunicado.

Seguidores reacción al comunicado de la cantante