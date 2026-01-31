Guadalupe Farfán, exactriz de ‘AFHS’, confirmó relación con excompañero del elenco: "Los rumores son ciertos"

July de 'Al fondo hay sitio' confirmó su romance con Mathias Spitzer, su expareja en la ficción, revelando que llevan meses de relación.

¡Se hizo realidad! Guadalupe Farfán, recordada por su papel de July en la exitosa serie Al fondo hay sitio, confirmó su relación sentimental con Mathias Spitzer, también exintegrante del elenco de América TV. Tras anunciar su salida de la popular producción, la actriz reveló públicamente que ambos mantienen un romance, sorprendiendo a sus seguidores. Conoce aquí todos los detalles de esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Guadalupe Farfán confirma relación con el actorc

La actriz recurrió a su cuenta de TikTok para aclarar los rumores que circulaban desde hace meses. En su primera aparición, compartió un video junto a Spitzer, acompañándolo del mensaje: “Jaja los rumores son ciertos, @Mathias Spitzer”, mostrando en las imágenes a ambos cariñosos y abrazados.

July reveló que su relación con su excompañero de la serie no es reciente, sino que lleva varios meses, como respondió a un usuario en redes. Sin embargo, fue recién el 29 de enero cuando decidió confirmarlo públicamente con un video romántico en TikTok, marcando el inicio oficial de su historia de amor ante el público.

¿Quién es el actor Mathias Spitzer, el novio de Guadalupe Farfán?

Mathias Spitzer, novio de Guadalupe Farfán, participó en la temporada 12 de Al fondo hay sitio como el Doctor Vivas, quien tuvo un breve romance con July Flores, personaje de Farfán. En la ficción, la historia terminó con el matrimonio de July con Cristóbal Montalbán.