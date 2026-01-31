Wapa.pe
¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? “Un tema de respeto”

Melissa Klug desafía fallo y se niega a entregar los US$300 mil a Jefferson Farfán

Melissa Klug decidió apelar el fallo de 300 mil dólares a Jefferson Farfán.

    Melissa Klug desafía fallo y se niega a entregar los US$300 mil a Jefferson Farfán
    Melissa Klug vive un comienzo de año marcado por los conflictos. A la compleja situación familiar que enfrenta por la denuncia de su hija Samahara Lobatón contra Bryan Torres, ahora se suma un nuevo golpe legal: un fallo judicial la obliga a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán por presuntamente haber quebrantado un acuerdo de confidencialidad.

    Melissa Klug apeló el fallo que la obliga a pagarle US$300 mil a Jefferson Farfán

    En una reciente conversación con la prensa, la conocida ‘Blanca de Chucuito’ se refirió al proceso legal y dejó en claro que no piensa rendirse. Aseguró que ya presentó una apelación y que está dispuesta a llegar hasta la Corte Suprema con tal de revertir la sentencia y evitar el pago de la elevada suma.

    “Él está saltando en un pie, pero ya apelé, me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado. Que siga celebrando, él sigue con sus juicios contra mí. Me imagino que (el abogado) le dirá enjuíciala y cóbrate, o qué estará pasando por su cabeza”, declaró a Trome.

    Klug también afirmó que, a su criterio, ella no fue quien rompió el acuerdo, sino que este habría sido vulnerado por el entorno legal y familiar del exfutbolista.

    “Él lo violó, él y su abogado, el acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja y que los abogados no podían hablar de los acuerdos. Su abogado y la mamá se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos”.

    ¿A qué se dedica Melissa Klug actualmente?

    Tras recibir críticas en las que la tildaron de “mantenida”, Melissa decidió aclarar que se encuentra trabajando activamente. Según contó, tiene un negocio propio y continúa realizando campañas publicitarias a través de sus redes sociales.

    “Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, comentó en una entrevista con un medio local.

