Revelan video de Bryan Torres en casa de Samahara Lobatón tras la denuncia de Melissa Klug
Después de que Melissa Klug asegurara públicamente que Bryan Torres y Samahara Lobatón estarían viviendo nuevamente bajo el mismo techo, el programa Amor y Fuego difundió imágenes que respaldarían esa versión. En el material emitido, ambos son captados entrando y saliendo del mismo domicilio, lo que reavivó la polémica en torno a su relación.
Las escenas llamaron la atención debido a que el cantante enfrenta una denuncia por agresión física interpuesta por la propia madre de Samahara. Pese a este delicado antecedente, las grabaciones sugerirían que la pareja habría retomado la convivencia, generando sorpresa e indignación en redes sociales.
Durante la cobertura, el reportero del programa abordó a la influencer para consultarle si ya había perdonado a Bryan y si habían decidido darse una nueva oportunidad. Sin embargo, Samahara evitó responder directamente a las preguntas.
Lejos de dar declaraciones, la joven optó por retirarse del lugar sin decir una sola palabra, pero con una sonrisa que no pasó desapercibida, dejando abierta la interpretación sobre el verdadero estado de su relación con el cantante.