Revelan video de Bryan Torres en casa de Samahara Lobatón tras la denuncia de Melissa Klug

Después de que Melissa Klug asegurara públicamente que Bryan Torres y Samahara Lobatón estarían viviendo nuevamente bajo el mismo techo, el programa Amor y Fuego difundió imágenes que respaldarían esa versión. En el material emitido, ambos son captados entrando y saliendo del mismo domicilio, lo que reavivó la polémica en torno a su relación.

Las escenas llamaron la atención debido a que el cantante enfrenta una denuncia por agresión física interpuesta por la propia madre de Samahara. Pese a este delicado antecedente, las grabaciones sugerirían que la pareja habría retomado la convivencia, generando sorpresa e indignación en redes sociales.

Durante la cobertura, el reportero del programa abordó a la influencer para consultarle si ya había perdonado a Bryan y si habían decidido darse una nueva oportunidad. Sin embargo, Samahara evitó responder directamente a las preguntas.