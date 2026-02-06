El exnovio de Samahara Lobatón contó que su leucemia se complicó y, sin ingresos, impulsa una rifa pro salud para cubrir sus gastos médicos.

Tras varias semanas alejado de las redes sociales, Youna reapareció para compartir con sus seguidores el difícil momento de salud que atraviesa. El joven contó que su leucemia se ha vuelto más agresiva, generando nuevas complicaciones que obligaron a los médicos a intervenir de inmediato.

En medio de esta situación y sin ingresos estables, la expareja de Samahara Lobatón anunció que realizará una rifa pro salud para poder cubrir parte de sus gastos médicos.

Youna anunció rifa prosalud luego de perder su trabajo tras diagnóstico de leucemia

La publicación del barbero se viralizó en pocos minutos, lo que lo llevó a reaparecer para agradecer el gran apoyo recibido tras anunciar su rifa pro salud.

“Como saben, hace 2 meses me diagnosticaron cáncer (LMC) y, debido a eso, perdí mi trabajo, lo cual en estos momentos se me hace difícil poder retomar, ya que tengo consultas constantes con mi hematólogo cada semana. Es por esa razón por la cual estoy organizando esta rifa”, escribió el joven inicialmente.

Este jueves 5 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, Youna explicó que tomó la decisión de lanzar una rifa con el fin de reunir el dinero necesario para cubrir sus gastos médicos. Poco después de difundir el sorteo, el barbero volvió a pronunciarse para agradecer las muestras de apoyo y precisar algunos detalles, evitando así posibles malentendidos.

“Leo todos sus mensajes y sus recetas para subir mis defensas. Es impresionante la cantidad de apoyo que vengo recibiendo desde que decidí contarles lo que estoy pasando mediante el video (...) Yo sigo luchando, con miedo a veces, con esperanza otras, pero siempre con ganas de salir adelante“, concluyó el joven.

Youna revela que su cáncer se volvió más agresivo y doctor le dio alarmante noticia

El influencer volvió a aparecer en sus redes para revelar que su cáncer ha desarrollado nuevas mutaciones, situación que obligó a que fuera hospitalizado otra vez.