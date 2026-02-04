Youna conmueve al confesar delicado estado de salud: “Encontramos algo en tu corazón”

Youna reaparece y revela que su leucemia desarrolló nuevas mutaciones, agravando su estado de salud y obligándolo a replantear su tratamiento en medio de dolor e incertidumbre.

Youna preocupa con su estado de salud. | Composición Wapa

Youna preocupa con su estado de salud. | Composición Wapa

Tras varias semanas de silencio en redes sociales, Youna decidió hablar sin filtros. El barbero e influencer explicó que su ausencia no fue casual: su estado de salud dio un giro inesperado luego de que su leucemia desarrollara nuevas mutaciones, cambiando por completo el panorama médico que hasta hace poco parecía estable.

Su testimonio expone un periodo corto pero intenso, marcado por hospitalizaciones de emergencia, miedo constante y un desgaste emocional profundo que lo obligó a detener su rutina y alejarse del contenido digital.

El susto que lo llevó de un supermercado al hospital

El episodio más reciente ocurrió en medio de una actividad cotidiana. Youna relató que estaba haciendo compras cuando recibió una llamada que lo paralizó: “Me llamaron porque habían encontrado algo en mi corazón”.

Dejó todo y se dirigió de inmediato al hospital. Los médicos optaron por internarlo de forma preventiva ante la posibilidad de una complicación cardíaca relacionada con su historial oncológico. El miedo fue inevitable. “Después de un diagnóstico de cáncer, cualquier cosa te asusta”, reveló.

Finalmente, los especialistas descartaron una infección y determinaron que se trataba de un queloide formado tras la colocación de un catéter. Aun así, permaneció hospitalizado tres días bajo estricta observación. El alta llegó con alivio, pero el impacto emocional ya estaba hecho.

Dos mutaciones que cambiaron el tratamiento y el ánimo

Tras ese susto, recibió una noticia aún más dura. Su hematólogo le informó que la leucemia había desarrollado dos nuevas mutaciones, volviendo la enfermedad más agresiva y obligando a replantear el tratamiento.

El esquema inicial con medicamentos orales podría dar paso a una quimioterapia intravenosa, una posibilidad que lo enfrenta a nuevos temores físicos y emocionales. “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”. El terrible malestar, según contó, se volvió una constante: “En este poco tiempo he estado sintiendo muchísimo dolor”.

Ese sufrimiento también afectó su estado mental: “El dolor me hace sentirme de mal humor, me hace pensar mucho, me hace no querer estar aquí”.

Por eso, explicó, le fue imposible grabar videos o interactuar con sus seguidores como solía hacerlo.

Complicaciones, cansancio y un deseo simple

A la leucemia se sumaron otros problemas de salud. Youna contó que una muela de juicio le provocó dolores intensos y que, por su condición médica, varios odontólogos evitaron atenderlo y lo derivaron directamente al hospital.

El panorama se complicó aún más por factores externos: “He sentido ya demasiado dolor todo este tiempo”.

Con sinceridad, reconoció cuánto ha cambiado su vida: “Mi vida ha cambiado demasiado al nivel de salud”.

Aun así, dejó claro que no piensa rendirse. Su mayor anhelo hoy es sencillo y profundamente humano: “Yo solamente ruego dormir sano y levantarme sano, sin dolor. Eso es lo que ruego todos los días”.