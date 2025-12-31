Youna , influencer y ex de Samahara Lobatón , comparte un emotivo momento tras su diagnóstico de cáncer. El influencer tomó dura decisión al enfrentar la enfermedad.

Luego de hacer público que enfrenta un diagnóstico de cáncer, Youna volvió a captar la atención de sus seguidores con una decisión personal tomada en medio de este proceso. El influencer utilizó sus redes sociales para compartir un momento cargado de simbolismo, que marca un antes y un después en su vida. El mensaje estuvo acompañado de reflexiones sobre los cambios, el cierre de ciclos y la necesidad de seguir adelante.

Youna anuncia radical medida tras diagnóstico de cáncer

Tras revelar públicamente que atraviesa un diagnóstico de cáncer, Youna, ex de Samahara Lobatón, reapareció en redes sociales para contar un paso íntimo que decidió dar en medio de este proceso. El joven influencer sorprendió al mostrar que dejó atrás su melena, una decisión cargada de simbolismo y emoción, ya que su cabello largo había sido parte esencial de su estilo durante años.

Lejos de tratarse solo de un cambio estético, Youna explicó que este gesto marca una nueva etapa en su vida, vinculada a la resiliencia, el cierre de un ciclo y la determinación de mirar hacia adelante con fuerza. Para él, este acto representa un renacer personal y el inicio de un camino que afronta con optimismo.

"Tuve mi cabello largo durante muchos años y que mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo, esta vez me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer, los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó y empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca", escribió el barbero.

El ex de Samahara Lobatón contó con el apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de ánimo en estos momentos de enfermedad.

"Las hojas de los árboles caen en otoño, suelen recuperarse en invierno para volver a brotar más lindas en primavera... Así será está etapa, verás como "tus hojas" salen mucho más fuertes después de todo este proceso. Ánimos que sí se puede Youna", se lee en uno de los comentarios.

Samahara Lobatón decide respaldar a Youna

Samahara Lobatón volvió a interactuar con sus seguidores a través de sus plataformas digitales y una de las preguntas que surgió estuvo vinculada a Youna y la situación médica que enfrenta. Frente a la consulta sobre si se encuentra acompañando al padre de su hija mayor en este proceso, la influencer optó por responder de forma directa, dejando clara su postura y hasta dónde está dispuesta a hablar públicamente.

La creadora de contenido remarcó que se trata de un tema íntimo que no le corresponde explicar, subrayando que cualquier información debe ser comunicada únicamente por el propio Youna.

"Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija, que lo ama y lo adora más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo", inició.

Más adelante, Lobatón explicó que actualmente atraviesan una etapa de buena convivencia como padres, en la que prima el respeto y la comunicación. En ese contexto, fue tajante al anunciar que no volverá a referirse a la salud de Youna en futuras ocasiones.