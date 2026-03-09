Wapa.pe
¿Cuántos puntos de rating hizo Ernesto Pimentel en su debut con 'Sábado Súper Star'?

Ernesto Pimentel debutó con éxito en 'Sábado Súper Star', alcanzando 8.7 puntos de rating y posicionándose como el programa más visto del fin de semana, superando a 'Reventonazo del verano'.

    ¿Cuántos puntos de rating hizo Ernesto Pimentel en su debut con 'Sábado Súper Star'?
    El primer episodio contó con el equipo de 'América hoy', mostrando actuaciones memorables, desde Rebeca Escribens como Thalía hasta Janet Barboza interactuando con tarántulas, deleitando a la audiencia.
    ¿Cuántos puntos de rating hizo Ernesto Pimentel en su debut con 'Sábado Súper Star'?

    Ernesto Pimentel tuvo un exitoso estreno con su programa 'Sábado Súper Star', que se posicionó como el más visto del fin de semana al alcanzar 8,7 puntos de audiencia. Por su parte, 'Reventonazo del verano' ocupó el segundo lugar con 8,5 puntos.

    Con 'Sábado Súper Star', Ernesto Pimentel regresa a la televisión como conductor, presentando un espacio lleno de entretenimiento con desafíos extremos, parodias, baile e imitaciones. Pimentel ya había conducido con éxito programas como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

    PUEDES VER: Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son captados en 'amores' sin sus hijos en Aeropuerto

    "Me siento agradecido por la preferencia que el público me ha dado el último sábado, pues 'Sábado Súper Star' ha debutado liderando el rating. Además, que con el Reventonazo seguimos marcando la pauta del entretenimiento junto a un talentoso elenco artístico", comentó Ernesto Pimentel.

    El primer episodio de 'Sábado Súper Star' destacó por la participación del equipo los reyes de la mañana, compuesto por los presentadores de América hoy, quienes compitieron en varios desafíos con los miembros del Reventonazo.

    En estos desafíos, sorprendió ver a Rebeca Escribens interpretando a Thalía en su etapa de quinceañera, Janet Barboza superando un reto extremo con tarántulas, Edson Dávila cantando con mariachis, la doctora Rosario Sasieta imitando a Mimy Succar y Frank Mendizábal como Michael Jackson. Otros programas como 'Yo soy' lograron 6 puntos, mientras que JB Noticias apenas alcanzó 3,8 puntos de audiencia.

