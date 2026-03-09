PELIGROSO FENÓMENO | Marina de Guerra del Perú ALERTA por OLEAJE ANÓMALO en la costa peruana: Podría triplicar su nivel

Los puertos, playas y balnearios del norte, centro y sur del Perú reportaron un intenso oleaje. Senamhi que esta condición del mar se mantendrá hasta el 12 de marzo.

Durante las últimas horas, el mar mostró un comportamiento inusual en distintos puntos del litoral peruano. Diversos balnearios y puertos reportaron fuerte oleaje que ocasionó daños en infraestructura costera, afectó embarcaciones y generó preocupación entre pescadores y residentes. Frente a esta situación, las autoridades marítimas mantienen una alerta activa ante el incremento de la intensidad de las olas en varias zonas del país.

La vigilancia del fenómeno está a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú , que monitorea de forma permanente las condiciones del océano. Las alertas se reforzaron luego de que se reportaran oleajes intensos en playas, puertos y muelles desde la costa norte hasta el sur del territorio. En varios lugares se registraron daños materiales y arrastre de objetos hacia la orilla, mientras pescadores optaron por retirar o asegurar sus embarcaciones ante el avance del mar.

Zonas del litoral afectadas por el oleaje

1. Fuerte oleaje provoca daños en Puerto Eten

Uno de los puntos donde el impacto del mar se sintió con mayor fuerza fue en el distrito de Puerto Eten. Allí, parte de la estructura del muelle sufrió daños luego de que varios tablones se desprendieran debido a la presión de las olas.

Los restos de madera fueron arrastrados hasta la playa, donde vecinos observaron la acumulación de palizada en la orilla. La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes notaron que el mar alcanzaba zonas cercanas al muelle en diferentes momentos del día.

2. Pisco: oleaje golpea muelle artesanal de San Andrés

En la región Ica también se registró fuerte agitación marina. En el muelle artesanal del distrito de San Andrés, las olas impactaron con intensidad la infraestructura.

Ante el riesgo de pérdidas, los pescadores adoptaron medidas preventivas y trasladaron o aseguraron varias embarcaciones. La actividad pesquera en el muelle disminuyó mientras el mar continuaba golpeando la estructura, por lo que los trabajadores del sector decidieron resguardar sus equipos hasta que las condiciones mejoren.

Puertos cerrados por oleaje anómalo

3. San Bartolo registra fuerte impacto del mar

En el balneario de San Bartolo, ubicado al sur de Lima, el mar también se presentó con gran intensidad durante las últimas horas. Vecinos y visitantes observaron cómo las olas alcanzaban con mayor fuerza la orilla.

Este escenario generó inquietud entre los residentes. El aviso sobre este fenómeno ya había sido emitido por las autoridades marítimas, que alertaron sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral.

Según el reporte oficial, las olas podrían duplicar o incluso triplicar la altura normal en algunos sectores de la costa. Ante esta situación, se recomendó evitar ingresar al mar y respetar las medidas de seguridad.

4. Chincha: embarcación siniestrada en Tambo de Mora

Otro de los puntos afectados se registró en Chincha. En la bahía del puerto de Tambo de Mora, el oleaje provocó daños en al menos una embarcación.

Reportes locales indicaron que se registra fuerte oleaje y la afectación ya se siente en la bahía; se sabe que hasta el momento ya hay una embarcación siniestrada. La situación generó preocupación entre los pescadores artesanales de la zona.

Asimismo, vecinos alertaron sobre el avance del mar en la playa Las Violetas. De acuerdo con los residentes, el agua ingresó varios metros hacia la arena, lo que incrementó el temor por posibles afectaciones en la franja costera.

Autoridades alertan sobre oleajes hasta el 12 de marzo

La Dirección de Hidrografía y Navegación emitió un aviso sobre la presencia de oleaje proveniente del suroeste que impactará el litoral peruano entre el 6 y el 12 de marzo.

Según el informe, en el norte del país —entre Tumbes y Salaverry— el oleaje ligero a moderado se percibe desde el 8 de marzo. En el litoral centro y sur, en cambio, la intensidad es mayor.