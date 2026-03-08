Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El sismo de hoy, domingo 8 de marzo de 2026, se registró a 19 km al SO de Sechura, Sechura - Piura con una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP),

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú: magnitud del último sismo de hoy, domingo 8 de marzo. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa
    Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Un sismo de magnitud 3.8 se registró a las 06:55 a. m., a 19 km al SO de Sechura, Sechura - Piura. El temblor de hoy, domingo 08 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    IGP reporta nuevo movimiento sísmico este sábado 7 de marzo de 2026.
    IGP reporta nuevo movimiento sísmico este sábado 7 de marzo de 2026.
    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

    Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados

    Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    Padre de Adrián Villar protagoniza polémica imprudencia fuera de sede policial tras orden de prisión preventiva

    Lo más vistos en Ocio

    Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima

    ¡ESCALOFRIANTE! Captan el momento preciso en el que mujer fallece tras lanzarse por tobogán en parque de diversiones y cae al vacío

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Explota nueva revelación: Difunden IMPACTANTE LLAMADA entre Marisel Linares y César Nakazaki tras el atropello

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;