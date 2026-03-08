Vasco Madueño habla sobre la difícil pérdida de su madre, Jessica Madueño, en una emotiva entrevista, recordando momentos significativos antes de su fallecimiento.

Vasco Madueño volvió a aparecer públicamente y habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su madre, Jessica Madueño. En una reciente entrevista, el joven artista compartió cómo ha enfrentado el duelo y recordó un episodio muy significativo que vivió junto a ella antes de su fallecimiento.

Durante la conversación, el hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila también reveló cuál fue la reacción de su madre cuando supo que finalmente había logrado reconciliarse con su padre, un hecho que marcó profundamente a su familia.

Vasco Madueño recuerda a su madre y revela cómo reaccionó al verlo reconciliado con Guillermo Dávila

En un adelanto de su participación en el programa 'Vida y Milagros', conducido por Milagros Leiva, el joven músico explicó que el acercamiento con su padre significó mucho más que una simple reconciliación familiar.

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”, dijo conmovido.

El artista relató que la noticia llenó de tranquilidad a su madre, quien pudo verlos juntos compartiendo momentos que durante años parecieron imposibles. “O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... Entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...”, sostuvo.

Durante la entrevista, la periodista también reflexionó sobre el impacto que tuvo ese reencuentro familiar. Milagros añadió: “Pero se fue viendo que finalmente se habían conectado” y él dijo: “Sí, y siento que ahí se fue en paz”, comentó dejando sorprendida a la periodista.

Las declaraciones del músico conmovieron a los seguidores de esta historia familiar, que durante años estuvo marcada por la distancia entre padre e hijo y que finalmente encontró un momento de reconciliación antes de la partida de Jessica Madueño.

Guillermo Dávila apoyó a su hijo tras muerte de su madre

La historia entre Guillermo Dávila y su hijo Vasco Madueño ha vuelto a tocar el corazón del público luego de que el joven músico confirmara el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño. Tras mantenerse alejado de las redes sociales durante un tiempo, el artista reapareció para comunicar la dolorosa noticia y compartir algunos detalles del difícil momento que atraviesa.

De acuerdo con su mensaje, su madre falleció en la madrugada del 22 de noviembre luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer de cuello uterino. La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales y mensajes de apoyo hacia el músico.