Una explosión en la discoteca Dalí de Trujillo durante un concierto de la orquesta Amor Rebelde dejó al menos 33 heridos, incluidos varios menores de edad.

    La madrugada del sábado 7 de marzo se vivieron momentos de terror en la discoteca Dalí de Trujillo, donde se desarrollaba un concierto de la orquesta Amor Rebelde. Cerca de las 3.30 a. m., una explosión sorprendió a los asistentes dentro del local ubicado en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera. El hecho dejó al menos 33 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

    Orquesta Amor Rebelde emite mensaje tras el atentado

    Horas después de lo ocurrido, la agrupación Amor Rebelde utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el incidente ocurrido durante su presentación. En su comunicado, el grupo expresó su pesar por la situación vivida en el local nocturno. “Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos”.

    La orquesta también aclaró el estado de sus integrantes tras la explosión. “Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”.

    En su mensaje, los músicos mostraron su respaldo a quienes resultaron afectados por el incidente. “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento”.

    Finalmente, la agrupación compartió un mensaje de esperanza dirigido a las víctimas y sus familiares. “Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados”.

    La publicación recibió numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del ámbito musical enviaron mensajes de apoyo tanto a la banda como a las personas afectadas por el atentado. Amor Rebelde reiteró que todos sus integrantes se encuentran fuera de peligro y agradeció las muestras de solidaridad.

    Explosión durante presentación musical deja decenas de heridos en discoteca

    De acuerdo con testigos y registros de cámaras de seguridad, la detonación generó escenas de desesperación entre el público. Tras el estallido, muchas personas intentaron abandonar el recinto rápidamente, lo que provocó una estampida tanto dentro como fuera del establecimiento. El caos dejó mesas volcadas, vidrios rotos y asistentes con lesiones provocadas por la onda expansiva y el tumulto. Antes de la llegada de los equipos de rescate, algunos de los heridos fueron auxiliados por quienes se encontraban cerca.

    Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud de la ciudad. Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, 17 pacientes permanecen en observación en el Hospital Belén de Trujillo, mientras que otros 16 fueron atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde uno de ellos ingresó al área de shock trauma. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna víctima mortal ni personas desaparecidas, aunque las autoridades continúan siguiendo la evolución de los hospitalizados.

    Ante la emergencia, se activó un amplio despliegue de ayuda que incluyó ambulancias, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los rescatistas se encargaron de evacuar a los heridos y asistir a los afectados, mientras que los efectivos policiales aseguraron el perímetro para facilitar las labores de atención.

