¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Concierto de Corazón Serrano casi termina en tragedia: Escenario SE DESPLOMÓ antes de su show en Trujillo

El Festival de la Marinera en Trujillo experimentó un colapso parcial en su escenario, afectando el show de Corazón Serrano. Un herido fue reportado tras el incidente.

    Concierto de Corazón Serrano casi termina en tragedia: Escenario SE DESPLOMÓ antes de su show en Trujillo
    Escenario se desploma antes de concierto de Corazón Serrano en Trujillo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Concierto de Corazón Serrano casi termina en tragedia: Escenario SE DESPLOMÓ antes de su show en Trujillo

    El tradicional Festival de la Marinera vivió momentos de tensión luego de que parte del escenario preparado para un concierto gratuito sufriera un colapso mientras se realizaban los trabajos previos al espectáculo. La estructura estaba destinada a recibir a Corazón Serrano y a los Hermanos Amaya, quienes tenían programada su presentación en el recinto del Complejo Chan Chan (ex complejo Chicago).

    wapa.pe

    Escenario se desplomó antes de show de Corazón Serrano y dejó un herido

    El desplome parcial del armazón metálico se registró la mañana del sábado 21 de febrero, mientras el equipo técnico ultimaba detalles para el espectáculo. De acuerdo con información preliminar de la Municipalidad Provincial de Trujillo, una persona resultó herida a causa del incidente, aunque su estado no fue reportado como de gravedad.

    Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que una sección superior de la estructura cedió repentinamente, lo que provocó preocupación entre trabajadores del montaje y personas que ya se encontraban en los alrededores del recinto.

    El creador de contenido José Pastor advirtió sobre la gravedad del hecho y los riesgos que pudo implicar el colapso si ocurría durante la presentación.

    “¿Te imaginas si esto hubiera ocurrido cuando estaban los artistas en pleno escenario?... Si esto hubiera pasado, un desprendimiento cuando la agrupación estaba tocando, no sé, hubiéramos imaginado cualquier cosa”, subrayando la necesidad de extremar medidas de seguridad.

    Así anunciaba Corazón Serrano su presentación (Foto: Facebook)
    Así anunciaba Corazón Serrano su presentación (Foto: Facebook)
    wapa.pe

    Seguridad reforzada tras incidente en el Estadio Chan Chan

    Tras el incidente registrado en el recinto donde se desarrolla el Corazón Serrano junto a Hermanos Amaya, la Municipalidad Provincial de Trujillo informó que el espectáculo continuará según lo programado, luego de coordinar acciones inmediatas para solucionar el problema estructural detectado.

    Mediante un pronunciamiento oficial, la entidad edil señaló que se activaron trabajos urgentes con la empresa responsable para reparar la zona afectada y garantizar el desarrollo de las actividades previstas, incluyendo la presentación artística gratuita.

    “Ante los últimos incidentes ocurridos durante las celebraciones del Festival Nacional de la Marinera en el Estadio Chan Chan, donde una parte de la estructura se desprendió ligeramente, se ha coordinado con la empresa encargada para que, en el más breve tiempo, arregle el desperfecto para continuar con el espectáculo”, señalaron.

    Por su parte, el alcalde Mario Reyna y el gerente de Defensa Civil, Richard Asmat, explicaron que el acceso del público será restringido en los sectores que presentan observaciones realizadas por la Contraloría General de la República. El evento, precisaron, se desarrollará únicamente en áreas previamente habilitadas dentro del campo de juego y parte de la pista atlética.

    Además, se desplegará un amplio dispositivo de prevención que incluye cercos metálicos, personal de serenazgo, agentes de la Policía Nacional del Perú, seguridad privada y brigadas de atención de emergencias, con el objetivo de proteger a los asistentes durante toda la jornada.

    El gerente de Defensa Civil, en declaraciones a medios locales, afirmó que “se han previsto todas las condiciones de seguridad y los espacios observados estarán cerrados al público”, reiterando que los asistentes solo podrían ingresar a áreas seguras y que el evento contaría con un tópico médico abierto durante toda la jornada.

    Concierto de Corazón Serrano casi termina en tragedia: Escenario SE DESPLOMÓ antes de su show en Trujillo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

