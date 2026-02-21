Magaly Medina enfrenta una difícil situación tras una baja en el rating de su programa "Magaly TV, la firme". Los seguidores han ofrecido consejos para mejorar sus cifras.

Magaly Medina no la estaría pasando nada bien, luego de que se expusiera una presunta crisis por el bajo rating que estaría alcanzando su programa. Los fans de 'Magaly TV, la firme' no dudaron en sacar cara por la popular 'Urraca' y aconsejarle cómo podría aumentar sus números.

Usuarios recomiendan a Magaly Medina programas que le dejen buen colchón a su rating

A través de las redes sociales, los seguidores de Magaly Medina dejaron algunos comentarios en cuenta de TikTok e Instagram para aconsejarle que hiciera una petición con respecto a los espacios que le anteceden a su programa de espectáculos.

"Tía Magaly, pide que te pongan Dragon Ball antes de tu programa a ver si subes algo", "Sobrao', acá en mi familia todos team Dragon Ball", "Magaly, exige que cambien de horario ese programa que te antecede y que en ese horario pongan novelas turcas, por ejemplo", "Magaly, un buen colchón sería la novela 'María la del Barrio' con Soraya", son algunos de los comentarios que le dejaron en las redes de la conductora.

Los registros de rating difundidos en redes sociales evidencian un descenso progresivo en los resultados del espacio durante la última semana analizada. Según los datos compartidos, el programa obtuvo 7.0 puntos el lunes 9 de febrero, bajó a 5.4 el martes 10, descendió a 5.3 el miércoles 11, registró 4.8 el jueves 12 y cerró el viernes 13 con 4.5 puntos.

Este retroceso ha reavivado el debate sobre la estrategia de programación del canal y el rendimiento de uno de los formatos más representativos de la televisión de espectáculos en el país.

Magaly Medina arremete contra la gerencia por falta de apoyo y bajo arrastre de audiencia

La conductora televisiva expresó públicamente su molestia por el desempeño del bloque que antecede a su programa, señalando que el escaso nivel de audiencia con el que inicia cada emisión afecta directamente sus resultados. Durante la transmisión del pasado 16 de febrero, cuestionó el poco impulso que recibe antes de salir al aire.

“Lo que ha desaparecido es el programa que me antecede, eso es lo que está desaparecido. Cuando tú inicias de un miserable 0.5 o de un miserable punto que te demoras en ir subiendo poco a poco... hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados”, aseveró.

La presentadora también manifestó su incomodidad con la dirección de ATV, dejando en claro que su malestar no solo responde a las cifras, sino al respaldo que considera insuficiente por parte del canal hacia 'Magaly TV La Firme'.