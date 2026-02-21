La amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica terminó, pero esta última defendió a Pamela López, ex de Christian Cueva, ante la amenaza de prisión por sus declaraciones.

La amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica llegó a su final, pero nada detuvo a la examiga de la cantante para ahora mostrarse en defensa de Pamela López, la expareja de Christian Cueva, en especial, luego de que esta se viera amenazada de poder entrar a prisión por hablar del pelotero.

Vanessa Pumarica defiende a Pamela López

Vanessa Pumarica, la exmejor amiga de Pamela Franco, sorprendió al tomar posición de lado de Pamela López, ante la amenaza de ir a prisión. Pumarica no dudó en tildar a Christian Cueva de un ser “desatinado” y “bajo” buscando dañar a la madre de sus tres hijos.

“Me parece desatinado, bajo, es la mamá de sus hijos, yo siempre digo: ahora la puedes odiar, no te puede gustar, pero nadie a él le puso una pistola en la cabeza y le dijo: ‘cásate con ella, te hijos’ y hay un respeto porque es la mamá de sus hijos, va a ser toda la vida, aunque no le guste”, comentó en un inicio.

La examiga de la cantante consideró injusto que el futbolista quiera ver tras las rejas a la madre de sus hijos. “No es justo ni va a ser justo jamás porque es la mamá de sus hijos y no es justo, es su aún esposa”, precisó.

Vanessa Pumarica cuestiona llamadas de Cueva a Pamela López en la madrugada

Esto no fue todo, pues Vanessa Pumarica recordó la desatinada llamada que Cueva le hizo a López en horas de la madrugada. “Si tú llamas a las dos de la mañana, borracho, mareado, como esté, en ese estado tu llamas a tu aún esposa ¿con qué derecho? ¿por qué te sientes con derecho si tú ya no estás en mi relación”, comentó.