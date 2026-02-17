Amigo de Pamela Franco deja en shock al revelar si se encuentra 'embarazada' de Christian Cueva: "Yo digo la verdad"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Destapa rumores! El íntimo amigo de la cantante de cumbia, Pamela Franco, revela detalles que muchos estaban especulando, ¿estaría embarazada de Cueva? Tras los comentarios de Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, sobre un posible embarazo, las redes se llenaron de especulaciones. Para aclarar dudas, las cámaras del programa Préndete acudieron a su entrenador personal y amigo de confianza, quien rompió el silencio y entregó su versión sobre los fuertes rumores que circulan en el espectáculo.
LEE MÁS: Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’
Amigo de Pamela Franco rompe su silencio sobre si estaría embarazada de Cueva
En medio de los rumores sobre un posible embarazo de Pamela Franco y Christian Cueva, su íntimo amigo decidió romper el silencio. Lejos de avivar las especulaciones, fue categórico: “Yo no creo que esté embarazada porque la tengo todos los días cerca. Eso es algo imposible, yo te aseguro que no es posible y menos en este momento. Tú sabes que yo te digo la verdad, estamos entrenando con peso. ¿Tú crees que estaría embarazada haciendo ejercicios con peso?”, afirmó frente a cámaras.
Con sus palabras, el círculo cercano de la cantante prácticamente descarta la posibilidad de un embarazo por ahora. Como explicó el entrenador, "Si entrena con peso, entonces no podría, es imposible", dejando claro que las especulaciones no tienen sustento por el momento.
Mientras tanto, Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más unidos que nunca, disfrutando de su relación a pesar del escrutinio público. Por ahora, el supuesto embarazo queda en el terreno de los rumores, aunque en el mundo de la farándula cualquier historia puede cambiar de rumbo en cualquier momento.
TAMBIÉN LEE: Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María
Christian Cueva y Pamela Franco celebran San Valentín con emotiva promesa
Pamela Franco y Christian Cueva celebraron San Valentín compartiendo mensajes llenos de amor en sus redes sociales. La cantante sorprendió al dedicarle un emotivo texto al futbolista, mostrando que su amor es único. En Instagram, publicó una foto besándose con Cueva y escribió: "Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia". También agregó: "Hoy quiero celebrar mi amor por ti… Te amo, amor mío".