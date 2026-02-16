Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús MaríaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Nuevo galán? Laura Spoya no deja de hacer noticia tras haber ocasionado un accidente con su auto por haberse quedado dormida. La exxmiss Perú está siendo duramente criticada por haber salido de fiesta la noche anterior.
Tras revelarse dicha información, sale a la luz un video, en donde un nuevo personaje capta la atención de los medios de espectáculos. Se trata de un misterioso joven que llegó al lugar de los hechos. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué buscaba? ¿Quién es? Te lo revelamos en la siguiente nota.
Difunden que persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María
Esta mañana empezó a propagarse un video, en donde se puede ver a un muchacho llevándose las pertenencias de Spoya. Tras esta revelación, el programa de espectáculos ‘Q Bochinche’ indicó que se trataría del hijo del alcalde de Jesús María: Sebastián Gálvez.
"Mucha gente de su centro de trabajo dijo 'Samu, yo sí lo reconozco perfectamente'. Es una persona bastante conocida en el medio, la gente que sí trabaja conoce mucho, es bien conocida en el área de Pachacamac”, expresó Samuel Suárez.