El programa “Q Bochinche ” reveló la identidad de la persona que llegó a sacar las cosas de Laura Spoya.

Revelan que persona que recogió cosas de LAURA SPOYA sería hijo del ALCALDE de Jesús María | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Nuevo galán? Laura Spoya no deja de hacer noticia tras haber ocasionado un accidente con su auto por haberse quedado dormida. La exxmiss Perú está siendo duramente criticada por haber salido de fiesta la noche anterior.

Tras revelarse dicha información, sale a la luz un video, en donde un nuevo personaje capta la atención de los medios de espectáculos. Se trata de un misterioso joven que llegó al lugar de los hechos. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué buscaba? ¿Quién es? Te lo revelamos en la siguiente nota.

Difunden que persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

Esta mañana empezó a propagarse un video, en donde se puede ver a un muchacho llevándose las pertenencias de Spoya. Tras esta revelación, el programa de espectáculos ‘Q Bochinche’ indicó que se trataría del hijo del alcalde de Jesús María: Sebastián Gálvez.