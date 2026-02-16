Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

El programaQ Bochinchereveló la identidad de la persona que llegó a sacar las cosas de Laura Spoya. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María
    Revelan que persona que recogió cosas de LAURA SPOYA sería hijo del ALCALDE de Jesús María | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

    ¿Nuevo galán? Laura Spoya no deja de hacer noticia tras haber ocasionado un accidente con su auto por haberse quedado dormida. La exxmiss Perú está siendo duramente criticada por haber salido de fiesta la noche anterior.

    Tras revelarse dicha información, sale a la luz un video, en donde un nuevo personaje capta la atención de los medios de espectáculos. Se trata de un misterioso joven que llegó al lugar de los hechos. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué buscaba? ¿Quién es? Te lo revelamos en la siguiente nota.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Esposo de Laura Spoya tiene insólta reacción tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven

    Difunden que persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

    Esta mañana empezó a propagarse un video, en donde se puede ver a un muchacho llevándose las pertenencias de Spoya. Tras esta revelación, el programa de espectáculos ‘Q Bochinche’ indicó que se trataría del hijo del alcalde de Jesús María: Sebastián Gálvez.

    wapa.pe

    "Mucha gente de su centro de trabajo dijo 'Samu, yo sí lo reconozco perfectamente'. Es una persona bastante conocida en el medio, la gente que sí trabaja conoce mucho, es bien conocida en el área de Pachacamac”, expresó Samuel Suárez.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    Shirley Arica REVELA que Macla Yamada fue quien le aconsejó sobre su salud antes de ser operada: "Hayimy es un chancay"

    Esposo de Laura Spoya tiene insólta reacción tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    ‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

    Zelma Gálvez revive DESPECTIVO apodo que Tatiana Astengo le dio: “Cree que le ha ganado a alguien”

    Mariela Arévalo, novia de Miguel Trauco, debuta en ‘Eres mi bien’ y deja en claro que no solo es "la pareja de..."

    Novia intenta ayudar a Stefano Salvini pero él responde inesperadamente: ¿Por qué me grabas?

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;