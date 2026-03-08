Maricielo Effio reveló en TikTok cuánto gana por hora trabajando en Miami . La actriz peruana sorprendió a sus seguidores y recibió mensajes de apoyo.

La actriz y bailarina peruana Maricielo Effio volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar detalles de su vida actual en Estados Unidos. A más de dos años de haber dejado Perú para instalarse en Miami, la recordada artista —conocida por muchos como la “Paquita Peruana”— mostró en TikTok parte de su nueva rutina laboral y respondió con franqueza a preguntas de sus seguidores.

A sus 50 años, Effio ha estado enfocada en nuevos proyectos personales, entre ellos la creación de una escuela de talentos en la ciudad estadounidense. Sin embargo, recientemente sorprendió al aparecer en un video con uniforme de trabajo, lo que generó curiosidad entre sus seguidores sobre su situación laboral actual.

El clip, publicado el 19 de febrero, despertó múltiples comentarios. Algunos usuarios especularon que podría estar trabajando en áreas como housekeeping o busser, mientras otros le preguntaban directamente por su experiencia laboral fuera del Perú.

Maricielo Effio cuenta cuánto gana por hora en Estados Unidos

Días después de ese video inicial, la actriz volvió a TikTok para responder a un comentario que había recibido. El 24 de febrero, un usuario reaccionó a una publicación anterior en la que Effio aparecía con semblante serio y el mensaje: “Así me siento hoy”.

El seguidor intentó empatizar con la artista comentando: “La vida en Estados Unidos es dura solo por ganar 22 dólares la hora”.

Fue entonces cuando la exfigura de la televisión peruana decidió aclarar su situación actual y reveló el monto que percibe por su trabajo. “Yo gano 15 dólares”, compartió.

La confesión generó sorpresa entre quienes siguen su contenido, especialmente porque muchos recuerdan su etapa como figura de la televisión nacional y del teatro musical.

Usuarios reaccionan al salario de la actriz en Miami

Tras la revelación, los comentarios en TikTok se multiplicaron. Numerosos usuarios expresaron apoyo y ánimo a la artista, señalando que el monto que gana por hora podría resultar bajo considerando el alto costo de vida en Miami.

Entre los mensajes que recibió se leen frases de aliento como: “Es súper poco, pero sé que lo sabrás aprovechar. Dios te bendiga mucho, Maricielo, y te añada fuerzas”, “Es muy poco, pero échale ganas. Cuando recién llegué no fue fácil; estoy más solo que el Chavo en la vecindad, pero hay tiempo para todo. El presente se disfruta ya que el futuro es incierto” y “No puede ser, Maricielo, es muy poco. Hay muchos trabajos, y dignos, que ganas mucho más, te lo aseguro. El trabajo dignifica y nunca se baja la cabeza”.

La situación también abrió un debate entre usuarios sobre las condiciones laborales en Estados Unidos. En el estado de Florida, donde se encuentra Miami, el salario mínimo por hora alcanza los 14 dólares desde finales de 2025. No obstante, especialistas señalan que el costo de vida en esa zona es elevado y que, para cubrir gastos básicos, una persona debería percibir alrededor de 25 dólares por hora.