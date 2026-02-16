Brian Rullan compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras revelación de imágenes de Laura Spoya junto a muchacho.

Esposo de Laura Spoya tiene INSÓLITA REACCIÓN tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Esposo de Laura Spoya tiene INSÓLITA REACCIÓN tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La ex Miss Perú Laura Spoya vuelve a estar en el ojo público tras la difusión de un video en el streaming Q’ Bochinche, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, donde se le observa muy cercana a un joven, imágenes que han generado múltiples comentarios en redes sociales. En medio de la controversia, llamó la atención la reacción de su aún esposo, Brian Rullan.

Brian Rullan publica mensaje tras imágenes de Laura Spoya

La difusión del material encendió las especulaciones, sobre todo porque Spoya continúa legalmente casada con el empresario mexicano, con quien tiene dos hijos. Aunque actualmente no mantienen una relación sentimental y su vínculo se centra en la crianza de los menores, las imágenes no pasaron desapercibidas para el público.

En ese contexto, Brian compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram que muchos interpretaron como un mensaje indirecto. Sin mencionar la polémica, publicó una dedicatoria dirigida a sus hijos junto a una captura de una videollamada con ellos:

“Amores de mi vida. No soy perfecto. Nunca los voy a defraudar. Su felicidad estará arriba de la mía siempre. Los amo”.

¿Qué muestran las imágenes difundidas?

El video difundido muestra a Laura Spoya muy cercana a un joven identificado como Sebastián Gálvez. Según el programa digital, las escenas corresponderían a horas previas al accidente automovilístico que sufrió la conductora durante la madrugada del jueves 12 de febrero.

Cabe recordar que, tras el fuerte choque que protagonizó la modelo, del cual logró recuperarse pese a la gravedad, Brian Rullan se mostró atento y pendiente de su estado de salud. Sin embargo, ahora muchos se preguntan si este nuevo material habría generado incomodidad o algún tipo de tensión entre ellos.