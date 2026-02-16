Laura Spoya llamó a sus compañeros de trabajo para revelarles que estará junto a ellos dentro de una semana.

La conductora Laura Spoya reapareció públicamente tras la operación a la que fue sometida luego del accidente automovilístico que sufrió la madrugada del último viernes. La modelo realizó un EN VIVO con el programa ‘La Manada’ después que se hiciera viral un antiguo video de ella, en donde llama a una “amiga” quien tendría contactos con la PNP.

Durante la transmisión, Spoya explicó que recién había despertado debido a la medicación que recibió tras la intervención y aseguró que su recuperación avanza favorablemente. Además, descartó cualquier riesgo de quedar con secuelas permanentes.

“Recién he despertado porque me han tenido bien dopada. Me desperté porque mi mamá me dijo que estaban en programa, he visto que han estado rajando de mi pijama... Estoy un poco mejor después de la cirugía... ya me toca la recuperación que va ser lo más tedioso pero ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar, si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad, ya eso ya está fuera de riesgo”, comentó.

La presentadora también reveló que la lesión en la columna obligó a los médicos a colocarle seis tornillos, motivo por el cual bromeó sobre su nueva condición.

“Hoy en la mañana me vinieron a limpiar las heridas, tengo seis huecos en la espalda, con mis seis clavos, soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro y extrañándolos un montón y decirles a la gente de La Manada que estoy muy agradecida por todos los mensajes, pero he estado bien dopada”, agregó.

Podría recibir el alta en los próximos días

Laura Spoya contó que su permanencia en la clínica será corta, ya que en un par de días podría recibir el alta médica, aunque deberá continuar en observación y seguir un proceso de rehabilitación.

“Me dan de alta pasado mañana creo. Al final los clavos son un objeto externo al cuerpo, lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Tengo que tener una medicación alta para que pueda cerrar. Me están enseñando a caminar correctamente, hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer, tienen que comprarme una silla ergonómica”, dijo entre risas.

Sin embargo, reconoció que el impacto emocional ha sido más difícil de manejar debido a la exposición mediática del accidente.

“Emocionalmente estoy caga..., hasta el cul... Si bien es cierto he recibido apoyo de mucha gente que me quiere pero yo soy muy sensible en cuanto a lo mediático. Sí han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado, creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía de ningún tipo. Hay gente que no comprende por qué he estado en UCI, no entienden la complejidad de la lesión que tuve, han llegado hasta a inventar que no tuve la cirugía y siguen haciendo historias. Estoy tratando de estar tranquila”, expresó.

Finalmente, la conductora reveló que sus médicos le han recomendado evitar redes sociales y televisión para cuidar su estabilidad emocional. Aun así, aseguró que espera reincorporarse al programa en aproximadamente una semana para contar más detalles de lo ocurrido.