Laura Spoya tendría nuevo saliente y sería quien retiró sus pertenencias de la camioneta tras fuerte choque: "¿Y Brian Rullan?"
Laura Spoya atraviesa días difíciles tras el accidente que sufrió en Surco la madrugada del 12 de febrero. Mientras las autoridades realizaban las diligencias, un joven descendió de un vehículo blanco y llamó la atención de los testigos. El dominical Reporte Semanal difundió las imágenes y encendió las especulaciones. Ahora, el periodista Ric La Torre reveló en su pódcast "Qbochinche!" cuál sería el vínculo del misterioso acompañante con la presentadora.
Laura Spoya tendría nuevo saliente, quien sería el joven que se llevó sus cosas tras accidente, revela periodista
Han transcurrido varios días desde el accidente que protagonizó Laura Spoya con su camioneta, y mientras continúan las especulaciones sobre si se habría quedado dormida o conducía en estado de ebriedad, ahora surge otra interrogante sobre la identidad del joven que llegó al lugar.
De acuerdo con el informe televisivo, el sujeto arribó cerca de las 3:37 a. m., cuando la situación aún era crítica y los equipos de emergencia atendían a la conductora, quien presentaba heridas de consideración. El joven estacionó su auto frente a la escena y, según un testimonio difundido, permaneció varios minutos haciendo llamadas antes de acercarse a la camioneta.
Sin embargo, el periodista Ric La Torre despejó ciertas dudas al revelar la identidad del joven. A través de su programa de podcast, el creador de contenido y periodista del ámbito de la farándula se refirió al tema y señaló que al chico ya se le había visto antes con la conductora.
Comentó: "Sebastian Galvez Seguin... Vamos a ver sus fotos, videos. Miren, él sería el chico que sale en la cevichería en La Encalada, Surco. Este chico tendría una amistad con Laura Spoya ya de hace unas semanas atrás. (...) Nos cuentan por interno que esa camioneta blanca (la del accidente) la han visto por Pachacámac. Además, una persona muy conocida del medio (yo meto las manos al fuego por esta persona), me dijo: 'Yo lo vi en Barranco Bar con Laura Spoya hace tres semanas aproximadamente y te lo puedo decir porque mi ex es muy amigo de él'".