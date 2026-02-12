Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

Laura Spoya, conductora de 'La Manada', sufrió un grave accidente vehicular en Surco, siendo hospitalizada tras perder el control de su automóvil y chocar contra una pared.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias
    Revelan las imágenes del accidente que sufrió Laura Spoya | Composición: Wapa Captura de pantalla - América TV
    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Laura Spoya está en el ojo de la tormenta, tras sufrir un fuerte accidente vehicular que la llevó a ser internada en una clínica del distrito de Surco. La conductora de ‘La Manada’ conducía su automóvil, cuando perdió el control, se salió de carril y terminó cayendo por la vereda e impactando contra una pared.

    wapa.pe

    VER MÁS: Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Revelan video del momento exacto del accidente vehicular que sufrió Laura Spoya

    En América Espectáculos se difundió el video del momento exacto en el que la exreina de belleza pierde el control de su camioneta y termina sufriendo un fuerte accidente que pudo costarle la vida.

    “Laura Spoya sufrió un accidente automovilístico a horas de la madrugada. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica y su estado aún es reservado”, se comentó en la cuenta de Instagram del canal sobre este suceso que habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

    De acuerdo a los reportes, Laura Spoya conducía por esta vía cuando perdió el control del auto y chocó contra una pared que se ubicaba junto a un lugar donde vendían autos. El vehículo de la conductora quedó con graves daños y ella se encuentra internada.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Fue trasladada de emergencia a una clínica en Surco

    Luego del impacto, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios a la ex Miss Perú. Tras ser estabilizada, fue derivada a una clínica del distrito de Surco, donde ingresó directamente al área de emergencias para recibir evaluación y atención especializada.

    Hasta ahora no se ha difundido un reporte médico oficial sobre su condición. No obstante, se confirmó que familiares de la conductora del pódcast La Manada permanecen en el centro de salud acompañándola, a la espera de información sobre su evolución.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    ¡ALERTA! Senamhi revela intensas lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del Perú

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona publica frase sobre el karma a horas de la ‘BOMBA’ de Magaly Medina sobre HOMBRE CASADO

    ¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"

    ¿Problemas en el paraíso? Mario Hart sorprende con FRÍA respuesta ante inesperado cambio de Korina Rivadeneira

    Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;