Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergenciasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Laura Spoya está en el ojo de la tormenta, tras sufrir un fuerte accidente vehicular que la llevó a ser internada en una clínica del distrito de Surco. La conductora de ‘La Manada’ conducía su automóvil, cuando perdió el control, se salió de carril y terminó cayendo por la vereda e impactando contra una pared.
VER MÁS: Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"
Revelan video del momento exacto del accidente vehicular que sufrió Laura Spoya
En ‘América Espectáculos’ se difundió el video del momento exacto en el que la exreina de belleza pierde el control de su camioneta y termina sufriendo un fuerte accidente que pudo costarle la vida.
“Laura Spoya sufrió un accidente automovilístico a horas de la madrugada. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica y su estado aún es reservado”, se comentó en la cuenta de Instagram del canal sobre este suceso que habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.
De acuerdo a los reportes, Laura Spoya conducía por esta vía cuando perdió el control del auto y chocó contra una pared que se ubicaba junto a un lugar donde vendían autos. El vehículo de la conductora quedó con graves daños y ella se encuentra internada.
TE INTERESA: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA
Fue trasladada de emergencia a una clínica en Surco
Luego del impacto, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios a la ex Miss Perú. Tras ser estabilizada, fue derivada a una clínica del distrito de Surco, donde ingresó directamente al área de emergencias para recibir evaluación y atención especializada.
Hasta ahora no se ha difundido un reporte médico oficial sobre su condición. No obstante, se confirmó que familiares de la conductora del pódcast La Manada permanecen en el centro de salud acompañándola, a la espera de información sobre su evolución.