Laura Spoya , conductora de 'La Manada', sufrió un grave accidente vehicular en Surco, siendo hospitalizada tras perder el control de su automóvil y chocar contra una pared.

Laura Spoya está en el ojo de la tormenta, tras sufrir un fuerte accidente vehicular que la llevó a ser internada en una clínica del distrito de Surco. La conductora de ‘La Manada’ conducía su automóvil, cuando perdió el control, se salió de carril y terminó cayendo por la vereda e impactando contra una pared.

Revelan video del momento exacto del accidente vehicular que sufrió Laura Spoya

En ‘América Espectáculos’ se difundió el video del momento exacto en el que la exreina de belleza pierde el control de su camioneta y termina sufriendo un fuerte accidente que pudo costarle la vida.

“Laura Spoya sufrió un accidente automovilístico a horas de la madrugada. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica y su estado aún es reservado”, se comentó en la cuenta de Instagram del canal sobre este suceso que habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

De acuerdo a los reportes, Laura Spoya conducía por esta vía cuando perdió el control del auto y chocó contra una pared que se ubicaba junto a un lugar donde vendían autos. El vehículo de la conductora quedó con graves daños y ella se encuentra internada.

Fue trasladada de emergencia a una clínica en Surco

Luego del impacto, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios a la ex Miss Perú. Tras ser estabilizada, fue derivada a una clínica del distrito de Surco, donde ingresó directamente al área de emergencias para recibir evaluación y atención especializada.