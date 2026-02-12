Laura Spoya protagonizó un accidente durante la madrugada al perder el control de su camioneta y chocar contra un muro en la avenida El Polo. Tras el impacto, fue llevada de urgencia a una clínica de la zona , donde permanece en observación médica.

Laura Spoya, ex Miss Perú y actual conductora de televisión, protagonizó un violento accidente de tránsito durante la madrugada de este jueves 12 de febrero en el distrito de Surco. El hecho ocurrió luego de que perdiera el control de su camioneta y chocara contra un muro, situación que obligó a su traslado inmediato a una clínica cercana.

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a. m. en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en la intersección con la avenida La Encalada, un tramo conocido por sus curvas cerradas y el flujo vehicular nocturno.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, Laura Spoya, quien actualmente integra la conducción del programa ‘La Manada’, manejaba una camioneta negra que terminó con severos daños en la parte delantera tras el impacto. Asimismo, las bolsas de aire del vehículo se activaron como medida de seguridad.

Accidente ocurrió tras reunión con Mario Irivarren

El choque se produjo pocas horas después de que Mario Irivarren, compañero de Spoya en ‘La Manada’, publicara en Instagram una imagen en la que ambos aparecen compartiendo bebidas alcohólicas junto a otros amigos.

En la fotografía, el chico reality etiquetó a varios de los asistentes, entre ellos Laura Spoya. Hasta el cierre de esta nota, Irivarren no ha emitido declaraciones sobre lo sucedido.

“La modelo, Laura Spoya, estrelló su carro contra un muro en Surco. Ahora se encuentra internada en una clínica local. Parece que hubo celebración con su manada”, escribió el periodista Jesús Verde, de Exitosa, acompañando el mensaje con una imagen que muestra el estado en el que quedó la camioneta tras el aparatodo choque.

Permanece bajo observación médica

Según reportó Exitosa, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal del Cuerpo General de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a la conductora y asegurar la zona. Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre su condición médica, se confirmó que Laura Spoya permanece bajo observación en la clínica.

El informe policial preliminar indica que las causas del accidente aún están siendo investigadas y no se descartan factores como una falla mecánica, cansancio al volante o una posible influencia del consumo de alcohol.

Testigos y bomberos señalaron que el vehículo impactó contra una pared contigua a un local de venta de autos, ocasionando daños tanto en la estructura como en la camioneta. Pese a la magnitud del choque, la rápida activación de los sistemas de seguridad permitió que la conductora recibiera atención inmediata.