La reina de belleza dio mucho de qué hablar allá por el año 1999, cuando hizo una fuerte denuncia sobre su corona. ¿Qué hizo la organización del Miss Perú ?

¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La MISS PERÚ que mintió sobre el ROBO de su corona y se alejó del Perú | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram / Difusión

Rosa Elvira Cartagena, quien fue coronada como Miss Perú en 1999, quedó marcada por uno de los episodios más controversiales en la historia del certamen. Hace más de veinte años, la exreina fue retirada de su título tras brindar información falsa sobre su participación en un concurso realizado en República Dominicana.

El escándalo no terminó ahí. Poco después, denunció públicamente el supuesto robo de su corona y otras pertenencias, lo que generó aún más atención mediática. Pero ¿qué ocurrió realmente?

¿Por qué fue destituida Rosa Elvira Cartagena?

En 1999, tras obtener el título nacional, Rosa Elvira viajó a República Dominicana para participar en el certamen Miss Ámbar. En ese contexto, un medio local informó que había sido nombrada virreina del concurso.

La entonces Miss Perú negó dicha versión; sin embargo, el diario aseguró que la información fue proporcionada por familiares de la modelo. Ellos, por su parte, rechazaron haber ofrecido declaraciones a la prensa o haber confirmado que ella hubiese ganado algún reconocimiento.

Ante estas contradicciones, la organización del Miss Perú decidió retirarle la corona por haber mentido.

El episodio del supuesto robo de la corona

La polémica se intensificó cuando, entre lágrimas, Rosa Elvira denunció que su corona, valorizada en aproximadamente 100 mil dólares, había sido sustraída de su equipaje.

Con el paso de los días, se conoció que la maleta continuaba en poder de la exreina y que la corona que se dijo robada no fue hallada dentro de sus pertenencias, lo que incrementó las dudas en torno a su versión.

Su vida tras el escándalo

Luego de la destitución, Rosa Elvira Cartagena se trasladó a Estados Unidos, donde buscó reconstruir su carrera lejos de la controversia. En ese país incursionó en el modelaje de alta costura y también en la conducción, participando en algunas pasarelas en la región norteamericana.

Años más tarde, durante la pandemia por COVID-19, volvió a aparecer públicamente al revelar que trabajaba en el sector salud como técnica de enfermería en Miami.

“Yo estoy trabajando porque todo el personal de salud en todo el mundo lo está haciendo y más si hay gente que necesita dializarse porque no pueden dejar de hacer su tratamiento”, declaró en 2020.

Además, explicó que continuaba formándose profesionalmente:

“Soy técnica en diálisis y medical assistant. Estoy estudiando para enfermera, me falta un año y medio para terminar, pero todo bien”, comentó a Trome.

¿Qué hace actualmente Rosa Elvira Cartagena?