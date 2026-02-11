Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

La reina de belleza dio mucho de qué hablar allá por el año 1999, cuando hizo una fuerte denuncia sobre su corona. ¿Qué hizo la organización del Miss Perú?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú
    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La MISS PERÚ que mintió sobre el ROBO de su corona y se alejó del Perú | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram / Difusión
    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Rosa Elvira Cartagena, quien fue coronada como Miss Perú en 1999, quedó marcada por uno de los episodios más controversiales en la historia del certamen. Hace más de veinte años, la exreina fue retirada de su título tras brindar información falsa sobre su participación en un concurso realizado en República Dominicana.

    El escándalo no terminó ahí. Poco después, denunció públicamente el supuesto robo de su corona y otras pertenencias, lo que generó aún más atención mediática. Pero ¿qué ocurrió realmente?

    ¿Por qué fue destituida Rosa Elvira Cartagena?

    En 1999, tras obtener el título nacional, Rosa Elvira viajó a República Dominicana para participar en el certamen Miss Ámbar. En ese contexto, un medio local informó que había sido nombrada virreina del concurso.

    La entonces Miss Perú negó dicha versión; sin embargo, el diario aseguró que la información fue proporcionada por familiares de la modelo. Ellos, por su parte, rechazaron haber ofrecido declaraciones a la prensa o haber confirmado que ella hubiese ganado algún reconocimiento.

    Ante estas contradicciones, la organización del Miss Perú decidió retirarle la corona por haber mentido.

    El episodio del supuesto robo de la corona

    La polémica se intensificó cuando, entre lágrimas, Rosa Elvira denunció que su corona, valorizada en aproximadamente 100 mil dólares, había sido sustraída de su equipaje.

    Con el paso de los días, se conoció que la maleta continuaba en poder de la exreina y que la corona que se dijo robada no fue hallada dentro de sus pertenencias, lo que incrementó las dudas en torno a su versión.

    Su vida tras el escándalo

    Luego de la destitución, Rosa Elvira Cartagena se trasladó a Estados Unidos, donde buscó reconstruir su carrera lejos de la controversia. En ese país incursionó en el modelaje de alta costura y también en la conducción, participando en algunas pasarelas en la región norteamericana.

    Años más tarde, durante la pandemia por COVID-19, volvió a aparecer públicamente al revelar que trabajaba en el sector salud como técnica de enfermería en Miami.

    “Yo estoy trabajando porque todo el personal de salud en todo el mundo lo está haciendo y más si hay gente que necesita dializarse porque no pueden dejar de hacer su tratamiento”, declaró en 2020.

    wapa.pe

    Además, explicó que continuaba formándose profesionalmente:

    “Soy técnica en diálisis y medical assistant. Estoy estudiando para enfermera, me falta un año y medio para terminar, pero todo bien”, comentó a Trome.

    ¿Qué hace actualmente Rosa Elvira Cartagena?

    A través de sus rede sociales, Rosa Elvira Cartagena comparte distintas fotos y video de eventos de salsa en los Estados Unidos. Al parecer, actualmente la modelo se dedica a animar dichas fiestas con diferentes artistas.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Yaco habla del peso de ser el ‘último fiel’ de la farándula y revela su peor miedo: “Me gusta estar en casa”

    Lo más vistos en Farándula

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Maialen Farfán y su inesperada reacción ante el costoso carro de su padre a su hermano

    Hijos del creador de "Maroyu" molestos con sus tíos por usar marca del grupo

    ¿YACO EN LA MIRA? Samuel Suárez y Ric La Torre IMPACTAN al nombrarlo como posible protagonista de la nueva ‘BOMBA’ de Magaly Medina

    ¿Quién es la mujer que está saliendo con Gustavo Salcedo y cuál es su profesión?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;