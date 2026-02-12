Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

Alejandra Baigorria compartió una emotiva noticia en redes: está lista para convertirse en madre junto a Said Palao tras recibir un resultado favorable de su ecografía.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"
    Alejandra Baigorria anuncia emocionante noticia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Alejandra Baigorria hará su sueño realidad en este 2026 junto a Said Palao. La empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar el momento exacto cuando se realizaba una ecografía y recibió una de las mejores noticias por parte del médico. La exchica reality no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales.

    wapa.pe

    VER MÁS: Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Alejandra Baigorria se convertirá en madre

    La creadora de contenido decidió someterse a un chequeo médico previo a iniciar la búsqueda de un bebé, con el objetivo de conocer el estado de su reserva ovárica. Todo el proceso fue registrado y compartido en sus redes sociales, donde mostró abiertamente su expectativa y nerviosismo antes de recibir los resultados.

    “Este año queremos buscar el baby, así que he venido a hacerme una revisión completa para que nos cuente cómo están mis óvulos y poder intentarlo de forma natural y no usar los óvulos. Vamos a ver que nos dicen, estoy súper nerviosa porque me puede decir que no o que estoy perfecta”, comentó.

    Minutos después, la respuesta del especialista cambió su expresión frente a cámara. “Cuatro folículos, la reina de la fertilidad”, le dijo el especialista. Más tarde, la empresaria celebró en redes: “¡Ya podemos embarazarnos! ¡Said Palao, estoy como cañón! A mis 37 años se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos y lo más importante la fe en Dios”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Said Palao se emociona con noticia

    Alejandra Baigorria recibió cientos de comentarios de sus seguidores emocionados con la noticia, uno de ellos fue de Said Palao, quien no dudó de mostrarse más que feliz ante la cercana posibilidad de convertirse en padre con su esposa.

    “Mi amor, hasta yo pensé que me enteraba por aquí, ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños te amo se vendrá pronto una etapa más linda a tu lado”, escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    ¡ALERTA! Senamhi revela intensas lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del Perú

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

    Lo más vistos en Farándula

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Shirley Arica es hospitalizada y revela su preocupante estado de salud

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, anuncia dolorosa pérdida: "Sé que estarás siempre cuidando de mí"

    Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;