Alejandra Baigorria compartió una emotiva noticia en redes: está lista para convertirse en madre junto a Said Palao tras recibir un resultado favorable de su ecografía.

Alejandra Baigorria hará su sueño realidad en este 2026 junto a Said Palao. La empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar el momento exacto cuando se realizaba una ecografía y recibió una de las mejores noticias por parte del médico. La exchica reality no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales.

Alejandra Baigorria se convertirá en madre

La creadora de contenido decidió someterse a un chequeo médico previo a iniciar la búsqueda de un bebé, con el objetivo de conocer el estado de su reserva ovárica. Todo el proceso fue registrado y compartido en sus redes sociales, donde mostró abiertamente su expectativa y nerviosismo antes de recibir los resultados.

“Este año queremos buscar el baby, así que he venido a hacerme una revisión completa para que nos cuente cómo están mis óvulos y poder intentarlo de forma natural y no usar los óvulos. Vamos a ver que nos dicen, estoy súper nerviosa porque me puede decir que no o que estoy perfecta”, comentó.

Minutos después, la respuesta del especialista cambió su expresión frente a cámara. “Cuatro folículos, la reina de la fertilidad”, le dijo el especialista. Más tarde, la empresaria celebró en redes: “¡Ya podemos embarazarnos! ¡Said Palao, estoy como cañón! A mis 37 años se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos y lo más importante la fe en Dios”.

Said Palao se emociona con noticia

Alejandra Baigorria recibió cientos de comentarios de sus seguidores emocionados con la noticia, uno de ellos fue de Said Palao, quien no dudó de mostrarse más que feliz ante la cercana posibilidad de convertirse en padre con su esposa.