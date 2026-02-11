Gianluca Lapadula enfrenta un revuelo mediático tras ser captado en un video con otra mujer, lo que ha generado inquietud sobre su matrimonio con Alessia Macrí.

Gianluca Lapadula atraviesa un momento mediático complicado tras la difusión de un video en el programa de Magaly Medina, donde aparece en actitud cercana con una mujer distinta a su esposa, Alessia Macrí. Las imágenes generaron inmediatas reacciones en redes sociales y pusieron bajo la lupa la estabilidad de su matrimonio. Una de las reacciones que no pasó desapercibida fue la de la esposa del futbolista, quien no dudó en toma una decisión que todos notaron.

Esposa de Gianluca Lapadula toma radical decisión tras ampay del futbolista

Lapadula y Macrí llevan más de una década de matrimonio y han formado una familia con varios hijos. Por ello, la difusión del ampay sorprendió a muchos seguidores que veían en el futbolista una imagen de estabilidad y perfil familiar sólido.

Luego del informe televisivo, el jugador optó por no referirse directamente al tema y continuó con publicaciones vinculadas a su cumpleaños. Alessia, en tanto, mantiene su cuenta de Instagram en privado y no ha compartido mensajes relacionados con lo ocurrido.

El tiktoker José Pastor advirtió un detalle que llamó la atención: ambos continúan siguiéndose en redes sociales. Es decir, no han roto su vínculo digital tras la exposición pública.

Además, Macrí conserva como foto de perfil una imagen junto a Lapadula, decisión que ha generado diversas interpretaciones entre los usuarios, quienes siguen atentos cualquier señal que pueda revelar el estado actual de la relación.

Hasta ahora, ni el delantero de la selección peruana ni Alessia han emitido declaraciones públicas. Sin embargo, algunos movimientos en el entorno digital de la pareja no pasan desapercibidos y han sido interpretados como señales en medio de la controversia.

Magaly Medina muestra 'ampay' de Gianluca Lapadula

La reciente emisión de ‘Magaly TV, la Firme’ volvió a colocar a Gianluca Lapadula en el centro del debate mediático. El programa difundió imágenes del futbolista en el restaurante-discoteca Gatsby, en Barcelona, uno de los espacios más exclusivos del centro de la ciudad.

De acuerdo con el informe televisivo, el delantero del Spezia Calcio fue captado mientras conversaba, bailaba y compartía bebidas con una joven vestida de blanco, quien no forma parte de su entorno familiar conocido públicamente.

En el reportaje también se aprecian instantes de cercanía entre ambos, incluido un acercamiento rostro a rostro que generó especulaciones sobre un posible beso, aunque el material no confirma tal situación.