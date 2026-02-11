Wapa.pe
Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."

María Pía Vallejos, supuesta saliente de Gustavo Salcedo, rompió su silencio lanzando un fuerte mensaje en referencia a Maju Mantilla y su presunta infidelidad.

    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."
    María Pía Vallejos manda mensaje contra Maju Mantilla | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."

    María Pía Vallejos, la supuesta saliente de Gustavo Salcedo, rompió su silencio enviando un fuerte mensaje frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Las palabras de la joven veterinaria salpicarían a Maju Mantilla, pues esta recordó la presunta infidelidad de la conductora que habría roto su matrimonio con Salcedo.

    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje a Maju Mantilla

    El programa Amor y Fuego abordó a María Pía Vallejos, quien lejos de mostrar rechazo hacia las declaraciones de Gustavo Salcedo, decidió mostrar su apoyo y recordar la supuesta situación de infidelidad de Maju Mantilla a su esposo con productor de Latina Televisión.

    "Bueno, yo creo que ante una situación evidente que todo el Perú se dio cuenta, con las cosas que salieron, quién no hubiese podido actuar distinto, la persona que te jura fidelidad, amor, cariño, hasta que la muerte te separe, te haga algo así…", comentó sin filtros refiriéndose a lo ocurrido con Maju y el productor Christian Rodríguez, con quien se le involucró meses atrás.

    Vallejos también reconoció que fue parte de las personas que apoyaron a Gustavo Salcedo durante la crisis que atravesó tras exponer una presunta traición por parte de la exreina de belleza. "Todas las personas cercanas a él lo hemos apoyado", sostuvo.

    Gustavo Salcedo negó que María Pía Vallejos sea su saliente

    El aún esposo de Maju Mantilla sorprendió al negar que María Pía Vallejos sea su saliente, pese a que esta lo había admitido revelando que están saliendo y que comparten tiempo juntos.

    “La verdad que no voy a dar ninguna declaración. Eso no es así, soy una persona que estoy separada buen tiempo, así que no tengo que estar dando explicaciones… Te agradezco mucho por el interés… Nada que decir en verdad, no te voy a responder más”, afirmó el deportista.

    Estas palabras surgieron luego de que Vallejos incluso reconociera que está enamorada de él: "Sí, y él también. Yo creo que si dos personas están interesadas es normal que las vean juntas y el tema de su separación ya es de él, está avanzando con eso”.

