El nombre de Gustavo Salcedo volvió a ganar protagonismo en el mundo del espectáculo luego de conocerse que tendría una nueva saliente, a la par de difundirse que pasó una noche en la vivienda de Maju Mantilla.

La simultaneidad de ambos episodios generó dudas y especulaciones sobre la verdadera situación de sus relaciones personales y familiares.

El asunto cobró mayor relevancia tras un informe televisivo que confirmó el vínculo incipiente y dejó en evidencia la sorpresa de la mujer involucrada al enterarse de la cercanía entre Salcedo y la madre de sus hijos. Así, se reactivó una historia que parecía haber quedado atrás.

Una relación en curso que se hace pública

El primer momento clave se dio cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a la mujer señalada como la nueva saliente de Gustavo Salcedo. La pregunta fue directa y la respuesta, contundente. “Sí, estamos saliendo”, declaró, confirmando un vínculo que hasta entonces no había sido expuesto públicamente.

Saliente de Gustavo Salcedo

Esta afirmación despejó las dudas sobre la existencia de una relación, aunque dejó abiertas interrogantes sobre su duración y el momento en que se inició. El interés mediático aumentó cuando el periodista contextualizó la situación, recordando que Salcedo había sido visto recientemente pasando la noche en la casa de Maju Mantilla, madre de sus hijos, ubicada en el sur de Lima.

El detalle que llamó la atención fue que el auto de Salcedo habría sido escondido para evitar ser reconocido. Esta mención encendió alertas en la farándula, que empezó a reconstruir los movimientos del deportista durante ese fin de semana. Hasta ese momento, la versión más extendida señalaba que Salcedo y Mantilla vivían separados tras un periodo de distanciamiento.

La irrupción de esta nueva figura femenina cambió ese escenario. De acuerdo con lo expuesto en televisión, no se trataría de una salida ocasional, sino de alguien a quien Salcedo estaría viendo con mayor frecuencia. El anuncio de que la mujer daría declaraciones exclusivas elevó la expectativa sobre su versión de los hechos y su reacción ante la cercanía del deportista con su expareja.

La noche en casa de Maju Mantilla y las versiones encontradas

El segundo foco de la controversia estuvo en la presencia de Gustavo Salcedo en la vivienda de Maju Mantilla durante una noche de fin de semana. La información difundida en el programa de espectáculos dio pie a múltiples interpretaciones. Según lo señalado en el espacio televisivo, Salcedo habría permanecido allí por motivos vinculados a sus hijos.

No obstante, esa explicación no logró disipar las dudas. En el ámbito mediático se recordó que, según lo conocido, ambos residían en casas distintas. La coincidencia entre esta visita nocturna y la confirmación de una nueva saliente alimentó versiones contrapuestas sobre las intenciones de Salcedo y la verdadera naturaleza de su vínculo con Mantilla.

El impacto de la noticia también se reflejó en la reacción atribuida a la saliente, quien habría mostrado sorpresa al enterarse de que Salcedo pasó la noche en la casa de su expareja. Este detalle, mencionado en televisión, añadió un componente emocional al relato y reforzó la idea de un escenario aún sin resolver.

En medio del revuelo, surgió una interrogante constante: ¿se trataba de un intento de reconciliación familiar o solo de una visita puntual por los hijos? La duda tomó fuerza debido a antecedentes en los que se señalaba que Salcedo buscaba recomponer su entorno familiar. Sin embargo, esa posibilidad habría encontrado un límite claro.