Luego de atravesar un complicado 2025 marcado por la polémica y los rumores de una supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo, vinculándola con el productor Christian Rodríguez y el actor George Slebi, versiones que fueron expuestas por el propio deportista, la pareja comenzó el 2026 mostrando señales de unión en una fecha muy significativa para su historia familiar. Un acontecimiento especial volvió a reunirlos y dejó en evidencia que, pese a todo, siguen conectados por un lazo irrompible.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reaparecen unidos en una fecha clave

Este 2026 arrancó con nuevos retos profesionales para Maju Mantilla, quien ya se encuentra enfocada en el programa que conducirá junto a Ethel Pozo, tras incorporarse a GV Producciones y Panamericana Televisión. Su regreso a la pantalla se da luego de su salida de Arriba Mi Gente, en medio de la controversia generada por las acusaciones de un supuesto romance clandestino con el productor Christian Rodríguez, pese a estar casada.

Fue el propio Gustavo Salcedo quien en su momento salió a disculparse públicamente por exponer a la madre de sus hijos ante los medios. Desde entonces, ambos optaron por manejar su situación sentimental con absoluta reserva, alimentando la incertidumbre sobre el estado real de su relación.

No obstante, más allá de las diferencias, Maju y Gustavo dejaron de lado los conflictos para coincidir en una fecha que los une para siempre: el cumpleaños de su hijo mayor, Gustavo, quien celebró sus 13 años. El adolescente, apasionado por el fútbol e hincha confeso de Sporting Cristal, tuvo como mejor regalo la presencia de ambos padres en una celebración sencilla pero significativa.

Aunque cada uno compartió momentos por separado con su hijo, las imágenes difundidas en redes confirmaron que estuvieron en el mismo lugar y organizaron una sola celebración para él. Además, el menor también festejó su onomástico en la academia de fútbol donde entrena, espacio en el que Maju y Gustavo coincidieron para alentarlo desde las gradas.

Ambos dedicaron emotivos mensajes en redes sociales, dejando en claro que, pese a la distancia como pareja, siguen unidos como padres. “Tú creciendo y convirtiéndote en adolescente, y yo aprendiendo a acompañarte en esta nueva etapa… Mientras tú creces, mamá también aprende”, escribió Maju en un extenso y conmovedor mensaje lleno de amor y orgullo.