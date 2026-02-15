Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un ramo de flores y un cuadro por el Día de San Valentín. Tras recibir este detalle, la hija de Melissa Klug realizó una transmisión en vivo por TikTok y conversó con el barbero, quien reveló la intención detrás del cuadro con una foto de ella con sus tres hijos. ¿Qué le dijo?

    Youna aconseja a Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres

    Este 14 de febrero fue un día emotivo para Samahara Lobatón, quien finalmente toma un respiro, tras los días de polémica que vivió semanas atrás, tras destaparse una brutal agresión de Bryan Torres en su contra.

    La influencer retomó el contacto público con Youna, padre de su mayor hija, quien la sorprendió con un detalle de ‘El Patrón’ que hizo emocionar a Lobatón, pero esto no se quedó así, pues el barbero sorprendió al enviarle un mensaje directo a su expareja en plena transmisión en vivo.

    “El cuadro es tu verdadero San Valentín, eso es para que no te olvides quiénes son tu verdadero San Valentín. Yo tengo uno, pero tú tienes tres, ese cuadro significa eso, para que tú nunca te olvides que tú tienes tres, no necesitas a ningún hombre para ser feliz”, comenzó diciendo el barbero.

    “Con los tres amores de tu vida vas a ser feliz toda tu vida, ningún hombre es tu verdadero San Valentín como tus hijos”, añadió incomodando a Samahara, quien atinó a sonreír y ventilarse afirmando que sentía mucho calor.

    Youna, quien atraviesa un delicado diagnóstico de leucemia, admitió no sentirse bien, pero sacó un poco de fuerzas para recordarle que tiene a sus tres hijos, quienes son el verdadero motivo de su felicidad y por esto no debe soportar agresiones de nadie.

    “Tú sabes que yo no finjo y mi cara es irreconocible, tú me conoces, sabes que me siento hasta las huev… ahorita, te quiero mucho, me siento mal y aún así estoy acá, nada, te lo repito un millón de veces, ellos son tus verdaderos, tienes tres motivos para no estar aguantando a nadie, tres motivos por los cuales salir adelante y tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte. Te quiero mucho”, añadió.

    Samahara Lobatón agradece el gesto con incomodidad

    Las palabras de Youna causaron sorpresa en la hija de Melissa Klug, quien con cierta timidez le agradeció por su gesto. “Gracias, bebito lindo, ya te he dicho que te voy a dar tu regalo cuando vaya. Gracias, mi vida”, respondió.

    Los usuarios no fueron ajenos a estas palabras y también dejaron comentarios al respecto: “Quería llorar, Samahara”, “Ay, Youna, siento como que te estás despidiendo de ella y que ella tenga un bonito recuerdo del papá de su hija, siento que estás haciendo eso para que ella se recupere con ella misma y que recuerde que sus hijos son el amor de su vida”, “Qué bonita sorpresa, Youna, tienes toda la razón en decir que tiene tres grandes amores que son sus verdaderos amores de su vida”, se lee.

    ;