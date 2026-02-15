Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Youna sorprende a Samahara con romántico gesto en San Valentín: "Todo va a salir bien"

El emotivo gesto fue viralizado en redes sociales, donde el personaje ‘El Patrón’ elogió a Samahara Lobatón como madre y la hizo parte de este momento especial.

    Samahara Lobatón fue sorprendida por Youna | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¿Se viene la reconciliación? Youna decidió enviarle un romántico gesto a Samahara Lobatón en pleno Día de San Valentín. La distancia no fue un impedimento para que el barbero sorprendiera a la madre de su hija con un ramo de rosas que fue entregado por el popular personaje 'El Patrón'.

    Samahara Lobatón se emociona con detalle de Youna

    A través de las redes sociales se viralizó un video que causó reacciones entre los cibernautas. La cuenta de 'El Patrón' compartió el video donde buscan a Samahara Lobatón en el edificio donde vive y la sorprenden con un regalo de Youna enviado desde Estados Unidos.

    “Srta. Samahara, es usted muy afortunada. Muchísimas felicitaciones. Este es un hermoso detalle del patrón Youna, porque él le quiere agradecer a usted por ser esa madre que siempre ha acompañado, que ha estado en las buenas y en las malas”, se le escucha decir al personaje.

    En el mensaje que Youna quiso enviar a su expareja se pudo escuchar cómo, pese a que este está atravesando un difícil momento con su enfermedad, quiso complacerla en este día con el detalle que pidió.

    “Recuerde que él está pasando por un mal momento, pero le quiere mandar este detalle para alegrarle, para sacarle una sonrisa, pero sobre todo para decirle que todo saldrá bien. A pesar de que está a kilómetros de distancia, hoy es su San Valentín”, añadió.

    Mientras Samahara era sorprendida, esta se conectó en una videollamada con Youna, quien solo sonreía al ver cómo se desarrollaba la romántica escena.

    Como se recuerda, la expareja se ha mostrado más unida que nunca en medio del diagnóstico de leucemia que recibió Youna y la agresión que sufrió la hija de Melissa Klug por parte de Bryan Torres.

    
