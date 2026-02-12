Samahara Lobatón está atravesando por una de las situaciones más delicadas de su vida tras ver que la salud de su hijo se encuentra en un estado delicado. La influencer se presentó en ‘Arriba mi gente’, donde dio detalles de cómo se encuentra su hijo menor y rompió en llanto al confesar que este fue diagnosticado con una complicada enfermedad respiratoria que lo mantiene entubado y en UCI.

Samahara Lobatón revela el difícil diagnóstico de su hijo menor

En la reciente edición de ‘Arriba mi gente’, Samahara Lobatón se presentó en el set del magacín y dio detalles sobre la salud de su hijo menor, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. La hija de Melissa Klug sorprendió al contar que su pequeño tiene una semana internado en el hospital y que está enfrentando un diagnóstico delicado.

La creadora de contenido contó que, aunque se esfuerza por proteger a sus hijos de las enfermedades, su hijo menor terminó contagiándose y al ser prematuro todo terminó empeorando.

"Por más que yo haga una burbuja en mi casa los gérmenes salen, mi hijita chiquita lo contagió de gripe, es un bebé prematuro y no tiene defensas como las que debería tener, nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Tiene bronquiolitis y tiene neumonía severa y está entubado en UCI”, contó conmovida entre lágrimas.

Fue así como la influencer reconoció lo difícil que ha sido seguir adelante, aunque su bebé no se encuentra bien y está luchando por su vida. “Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres", precisó.

Finalmente, Lobatón expresó sus deseos de ver a su bebé recuperado y fuera de peligros, esperando que un milagro pueda hacer que este mejore y vuelva a casa. "Yo sé que Dios es bueno y va poner a mi hijo en mis brazos, tiene ocho días internado y sé que estará en mi casa y en mis brazos. Espero hoy día poder ir a UCI y verlo con una cánula de alto flujo y no entubado, lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo. Lo pido por mi Instagram y mis redes, la oración mueve montañas y yo sé que Dios va obrar en él y va a hacer un milagro", afirmó.

MIMP evalúa situación de Samahara Lobatón y custodia de sus hijos

En medio de un complejo escenario personal, Samahara Lobatón enfrenta además un proceso administrativo iniciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La entidad analiza su situación familiar ante una presunta desprotección de sus hijos menores, lo que podría derivar en una revisión de la custodia.

Su defensa legal, encabezada por el abogado Wilmer Arica, informó que ya se presentó una apelación contra la resolución emitida por el MIMP. Según explicó, la medida carecería de sustento, ya que, afirma, no existen evidencias de negligencia ni de un perjuicio significativo para los menores.

“La resolución no indica que sea porque sigue viviendo con el agresor, señala que existen conflictos entre las partes y que el procedimiento se abrió por la denuncia que formula la madre (Melissa Klug). Considero que ha sido una medida desproporcionada”, declaró el letrado en el programa ‘Arriba Mi Gente’.