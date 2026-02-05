Wapa.pe
    Samahara Lobatón volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras compartir un mensaje cargado de emoción en medio de un momento difícil. La influencer reveló que su hijo menor atraviesa un delicado cuadro de salud, lo que encendió las alarmas en redes sociales. La difusión de imágenes desde una clínica avivó la inquietud. Su posterior reflexión dejó ver el estado emocional que enfrenta como madre.

    Abogado de Samahara Lobatón confirma que Ministerio de la Mujer la investiga y advierte posible medida: "Separación temporal de los menores"

    Samahara Lobatón comparte duro mensaje

    Este miércoles 4 de febrero, Samahara Lobatón reveló que su hijo menor se encontraba enfermo, confesión que preocupó en redes sociales a sus seguidores. “Ayer, mi 'Chino' cumplió cuatro meses y está mega enfermo. Ainara le contagió y lleva una madrugada con fiebre”, fue el escrito de la influencer.

    A través de las redes sociales, en el portal de Instarándula, se difundió una fotografía que mostraba a Samahara Lobatón acompañada con Bryan Torres juntos en una clínica, lo que llamó la atención de los seguidores.

    “Su bebé está mal”, se leía en el mensaje que envió la seguidora de Samuel Suárez con la imagen de la pareja, lo que despertó la atención de cómo se encontraría el hijo menor de Lobatón en medio del conflicto que esta atraviesa con el padre de su bebé.

    Tras la difusión de esta imagen, la hija de Melissa Klug compartió un video con una reflexión que mostraría lo que estaría sintiendo en estos momentos de angustia y preocupación por el bienestar de su pequeño.

    “Cuando estabas en tu peor momento y estabas sola, yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi”, se puede ver en el video con un extracto de la serie ‘The Chosen’ (‘Los Elegidos’), en una escena que se basa en el encuentro entre Jesús y Natanael en la Biblia.

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón comparte DOLOROSO mensaje tras dejarse ver en clínica con Bryan Torres en medio de delicado estado de salud de su hijo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

