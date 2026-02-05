Samahara Lobatón genera preocupación al compartir en redes sociales el delicado cuadro de salud de su hijo menor, quien sufre fiebre tras ser contagiado por una de sus hermanas.

Samahara Lobatón volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras compartir un mensaje cargado de emoción en medio de un momento difícil. La influencer reveló que su hijo menor atraviesa un delicado cuadro de salud, lo que encendió las alarmas en redes sociales. La difusión de imágenes desde una clínica avivó la inquietud. Su posterior reflexión dejó ver el estado emocional que enfrenta como madre.

Samahara Lobatón comparte duro mensaje

Este miércoles 4 de febrero, Samahara Lobatón reveló que su hijo menor se encontraba enfermo, confesión que preocupó en redes sociales a sus seguidores. “Ayer, mi 'Chino' cumplió cuatro meses y está mega enfermo. Ainara le contagió y lleva una madrugada con fiebre”, fue el escrito de la influencer.

A través de las redes sociales, en el portal de Instarándula, se difundió una fotografía que mostraba a Samahara Lobatón acompañada con Bryan Torres juntos en una clínica, lo que llamó la atención de los seguidores.

“Su bebé está mal”, se leía en el mensaje que envió la seguidora de Samuel Suárez con la imagen de la pareja, lo que despertó la atención de cómo se encontraría el hijo menor de Lobatón en medio del conflicto que esta atraviesa con el padre de su bebé.

Tras la difusión de esta imagen, la hija de Melissa Klug compartió un video con una reflexión que mostraría lo que estaría sintiendo en estos momentos de angustia y preocupación por el bienestar de su pequeño.